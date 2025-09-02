El mejor marmitako de los jubilados de Gipuzkoa se decidirá en San Joxepe

Participantes comarcales de la eliminatoria zonal de 2024 del concurso en el que elaboraron arroz con pollo.

Cinco asociaciones de jubilados de Debagoiena determinan mañana quiénes representarán a la comarca en el concurso provincial de preparación de marmitako que se desarrollará el 12 de septiembre, también en la sede social de Boni Laskurain, con organización de la Federación Guipuzcoana de Personas Jubilados y Pensionistas, Agijupens y San Joxepe.

En la sede de la asociación bergaresa este jueves a las 11.00 horas prenderán los fogones para que sobre la base del bonito y las patatas, que facilitará la organización, cada equipo ponga en práctica sus conocimientos y secretillos. Tomarán parte cocineros y cocineras de los colectivos de jubilados Landatxope, de Antzuola; Pakeleku, de Oñati; Abaroa y Musakola, de Arrasate, y los anfitriones.

Los campeones comarcales tendrán plaza para medirse el viernes 12 de septiembre, también desde las 11.00 horas en la misma cocina, a los representantes de otras siete comarcas guipuzcoanas, que inicialmente han confirmado la participación para luchar por la txapela de Gipuzkoa, señalan desde la organización bergaresa.

Las cuidadas elaboraciones de los dos concursos darán contenido a las comidas que celebrarán tras la deliberación de los jurados.

Con motivo de la campaña del bonito, los responsables de la federación de Agijupens pensaron hacer un pequeño homenaje a este plato tan apreciado y valorado del recetario de la cocina vasca.

En la edición de 2024 el plato a preparar fue arroz con pollo con victoria en la fase zonal para los representante antzuolarras Txomin Domínguez y Jesús Zubikarai, de Landatxope Elkartea.

Tamborrada y coro

San Joxepe Elkartea abre actividades del nuevo curso con el campeonato de Gipuzkoa. Este mes además acudirán a la tamborrada de San Martín la noche del 15 de septiembre después de cenar en la propia sede, verán partir y regresar a los dos autobuses de excursionistas que del 17 al 24 acuden a la Costa Brava, y para el 29 de septiembre formación coral tiene cita en la parroquia de Angiozar para cantar en la festividad de San Miguel Arcángel.