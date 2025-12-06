Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de una edición anterior. J. E.

Bergara

En marcha los concursos de cartas y frases amorosas en euskera

El plazo de presentación para las epístolas está abierto hasta el 7 de enero y el de las frases cierra el 11 de enero

Juan Antonio Migura

Bergara

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:47

Comenta

Amodiozko Gutunen Lehiaketa cumple 34 años en los que más de dos mil cartas amorosas escritas en euskera han competido en la más veterana ... de las competiciones epistolares de Euskal Herria, imitada en más de una ocasión.

