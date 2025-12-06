En marcha los concursos de cartas y frases amorosas en euskera

Amodiozko Gutunen Lehiaketa cumple 34 años en los que más de dos mil cartas amorosas escritas en euskera han competido en la más veterana ... de las competiciones epistolares de Euskal Herria, imitada en más de una ocasión.

Desde su origen persigue impulsar el hábito de la escritura en euskera y potenciar el formato de la carta que ha perdido presencia en los últimos años con la irrupción de las nuevas tecnologías.

Jardun Euskera Elkartea acaba de lanza la XXXIV edición dirigida a firmantes, nacidos en 2010 o con anterioridad, dispuestos a plasmar sentimientos en un máximo de dos folios. El tema único del amor está abierto a ser abordado desde cualquier punto de vista. La competición exige que sean creaciones originales y sin premiar.

Las cartas se pueden remitir hasta el 7 de enero de 2026 a Jardun Elkartea, Oxirondo Plaza 2, 20570 Bergara, o a amodiozkogutunak@gmail.com, en formato word.

El concurso disfruta de una gran acogida y constata cada año un predomino claro de las firmas femeninas sobre las masculinas.

La entrega de premios será el 10 de febrero, en la proximidades de la festividad de San Valentín que tradicionalmente ha acogido a los y las ganadoras.

El jurado acordará un primer premio de 500 euros, y un segundo de 250. La mejor carta local recibirá 150 euros, entre los autores de menos de 26 años, nacidos desde 1999 y posteriores, se entregará 150 euros, y además un premio de 100 euros entre los que participan por primera vez.

En pocas palabras

Para el concurso de frases amorosas en euskera, que cumple la primera década, la fórmula de envío será un whatsapp o mensaje al número de móvil 605 71 24 69 o al email amodiozkogutunak@gmail.com.

El plazo de recepción se mantendrá abierto hasta el 11 de enero. El ganador de la mejor propuesta corta se llevará un premio de 100 euros que decicdirá el jurado integrado por jóvenes, que también rambiñen tiene la responsabilidad de elegir la mejor carta amorosa con autoría de menores de 26 años.