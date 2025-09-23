Limpieza coordinada del Deba a su paso por la comarca, el 18 de octubre

Una encrucijada de caudales y caminos como San Prudencio vuelve a reunir a los municipios de la comarca que participan en el proyecto 'Erreka auzolana', ... centrado en la limpieza y recuperación de los cauces, para anunciar que el 18 de octubre en las localidades con sus programas particulares desarrollarán la limpieza comunitaria.

«Hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas del valle para que participen en la iniciativa» apuntaron los portavoces de la plataforma en la comparecencia junto a las aguas del Deba. Destacaron que otra vez quieren dar la oportunidad de conocer aquello que nos atraviesa. Estamos empezando a ver los ríos, los que tenemos una edad, los con otros ojos. Nuestros hijos e hijas se meten en las aguas donde nunca no pudimos entrar nosotros por la contaminación. Han vuelto las truchas, las garzas o el martín pescador y la vida ha ido recuperando lentamente el terreno perdido. Hemos visto que el río ha dejado de ser un lugar de basura, o al menos vamos en ese camino».

El 'auzolan' ofrecer la posibilidad de conocer los cauces principales, y su afluentes y regatas. En el marco de este programa, cada localidad monta actividades para fomentar el conocimiento de la regatas y su importante papel medioambiental que exige un cuidado tan exquisito como el de los grandes cauces.

La plataforma Herrigintza destaca el valor del 'auzolan' en estas recuperaciones y para la toma de conciencia de las necesidades «una fórmula por la que conocemos nuestros límites y nos empuja a dar eco a las reivindicaciones. Colectores, gestión de plantas invasoras, conservación del bosque de la regata, gestión general del arroyo, entre otras peticiones».