Limpieza coordinada del Deba a su paso por la comarca, el 18 de octubre

BergaraLimpieza coordinada del Deba a su paso por la comarca, el 18 de octubre
La inscripción al 'auzolan' de forma conjunta a través del formulario en labur.eus y cada localidad prepara su programa de actos
Bergara
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32
Una encrucijada de caudales y caminos como San Prudencio vuelve a reunir a los municipios de la comarca que participan en el proyecto 'Erreka auzolana', ... centrado en la limpieza y recuperación de los cauces, para anunciar que el 18 de octubre en las localidades con sus programas particulares desarrollarán la limpieza comunitaria.
«Hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas del valle para que participen en la iniciativa» apuntaron los portavoces de la plataforma en la comparecencia junto a las aguas del Deba. Destacaron que otra vez quieren dar la oportunidad de conocer aquello que nos atraviesa. Estamos empezando a ver los ríos, los que tenemos una edad, los con otros ojos. Nuestros hijos e hijas se meten en las aguas donde nunca no pudimos entrar nosotros por la contaminación. Han vuelto las truchas, las garzas o el martín pescador y la vida ha ido recuperando lentamente el terreno perdido. Hemos visto que el río ha dejado de ser un lugar de basura, o al menos vamos en ese camino».
El 'auzolan' ofrecer la posibilidad de conocer los cauces principales, y su afluentes y regatas. En el marco de este programa, cada localidad monta actividades para fomentar el conocimiento de la regatas y su importante papel medioambiental que exige un cuidado tan exquisito como el de los grandes cauces.
La plataforma Herrigintza destaca el valor del 'auzolan' en estas recuperaciones y para la toma de conciencia de las necesidades «una fórmula por la que conocemos nuestros límites y nos empuja a dar eco a las reivindicaciones. Colectores, gestión de plantas invasoras, conservación del bosque de la regata, gestión general del arroyo, entre otras peticiones».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.