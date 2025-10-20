Los exploradores de los polos, este miércoles, en la charla de Goienagusi

La aventuras de los grandes exploradores de los siglos XVIX y XX darán contenido, este miércoles, a la charla 'La conquista de los Polos. Fin ... de la era de los exploradores' que ofrece Javier Sánchez-Beaskoetxea, a partir de las 10.00 horas en Seminarixoa en el programa de encuentros que impulsan desde Goienagusi.

Sánchez-Beaskoetxea (Bilbao, 1963) es piloto de la marina mercante, licenciado en náutica y doctor en periodismo

Como destaca en su presentación «entre finales del XIX y comienzos del XX, el mundo asistió atento, y a veces con el corazón encogido, a las últimas grandes exploraciones geográficos de nuestro mundo. Los nombres de Shackleton, Scott, Amundsen, Peary, Cook, etc. forman parte de nuestra cultura común, de nuestra historia. Explorados los océanos y los continentes, algunas naciones, las más importantes, se lanzaron a la conquista de los polos, los últimos espacios en blanco en los mapas».

En esta charla abierta «viviremos un poco aquel espíritu de conquista que llevó al ser humano a los confines de la tierra. Había quienes estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la gloria de su país y quienes buscaban fama y fortuna». Aventureros que afrontaron penalidades que hoy en día se nos harían insoportables a la mayoría, «meses de oscuridad, años incomunicados de cualquier atisbo de civilización, frío desconocido y peligros constantes»

El ponente combina su experiencia marítima con una labor como divulgador y formador. Desde 2008 es profesor de Náutica en la UPV/EHU en Portugalete. Como investigador pone el foco en estudiar los errores humanos en los accidentes marítimos y en la imagen que transmite a la sociedad la gente de mar.