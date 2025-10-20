Los exploradores de los polos, este miércoles, en la charla de Goienagusi

BergaraLos exploradores de los polos, este miércoles, en la charla de Goienagusi
Desde las 10.00 horas en Seminarixoa el investigador y periodista Javier Sanchez habla de Scott y Amundsen, entre otros
Bergara
Lunes, 20 de octubre 2025, 20:44
La aventuras de los grandes exploradores de los siglos XVIX y XX darán contenido, este miércoles, a la charla 'La conquista de los Polos. Fin ... de la era de los exploradores' que ofrece Javier Sánchez-Beaskoetxea, a partir de las 10.00 horas en Seminarixoa en el programa de encuentros que impulsan desde Goienagusi.
Sánchez-Beaskoetxea (Bilbao, 1963) es piloto de la marina mercante, licenciado en náutica y doctor en periodismo
Como destaca en su presentación «entre finales del XIX y comienzos del XX, el mundo asistió atento, y a veces con el corazón encogido, a las últimas grandes exploraciones geográficos de nuestro mundo. Los nombres de Shackleton, Scott, Amundsen, Peary, Cook, etc. forman parte de nuestra cultura común, de nuestra historia. Explorados los océanos y los continentes, algunas naciones, las más importantes, se lanzaron a la conquista de los polos, los últimos espacios en blanco en los mapas».
En esta charla abierta «viviremos un poco aquel espíritu de conquista que llevó al ser humano a los confines de la tierra. Había quienes estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la gloria de su país y quienes buscaban fama y fortuna». Aventureros que afrontaron penalidades que hoy en día se nos harían insoportables a la mayoría, «meses de oscuridad, años incomunicados de cualquier atisbo de civilización, frío desconocido y peligros constantes»
El ponente combina su experiencia marítima con una labor como divulgador y formador. Desde 2008 es profesor de Náutica en la UPV/EHU en Portugalete. Como investigador pone el foco en estudiar los errores humanos en los accidentes marítimos y en la imagen que transmite a la sociedad la gente de mar.
