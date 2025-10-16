En bicicleta o a pie, una invitación a conocer el patrimonio natural y ferroviario

Juan Antonio Migura Bergara Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26 | Actualizado 20:34h.

La Mancomunidad de Debagoiena propone durante octubre un acercamiento al patrimonio natural y ferroviario con salidas guiadas que buscan practicar un turismo sostenible y saludable.

Por un lado, los trayectos en bicicleta conducidos por Ugutz Basauri cumplen entre este sábado y pasado dos nuevas etapas. Cada día un tramo, de la antigua línea de ferrocarriles del Vasco-Navarro y el recorrido Antzuola-Osintxu, por el antiguo trazado del tren Vascongado que unía Zumarraga con Mekolalde y seguía a Maltzaga.

Este sábado llega el paseo de Oñati a San Prudencio de 7,3 kilómetros con partida desde la antigua estación txantxiku y cierre en el cruce bergarés , y el domingo Antzuola-Osintxu con 14 kilómetros y con punto de salida en Kaxeta. En los dos casos a las 10 horas.

El trayecto da ocasión de conocer los emplazamientos de las estaciones, algunas de pie, los numerosos apeaderos, el enlace de las dos líneas en Mekolalde, y la conexión en San Prudencio para el ramal oñatiarra.

El Vasco-Navarro llegó a sumar 140 kilómetros de vía ferroviaria, desde Bergara hasta Estella, pasando por Vitoria. Su andadura comenzó en 1887, se amplió en la década de los veinte, y funcionó hasta 1967.

La primera localidad de la comarca en disfrutar del ferrocarril fue Gatzaga. El tramo desde Vitoria se inauguró el 13 de febrero de 1889, pero la paralización de las obras y la incautación por parte del Estado hizo que el tren no llegase a Eskoriatza hasta 1916, en 1918 arribaba en Arrasate y en 1919 a Bergara. Oñati tuvo que esperar hasta 1923 y el tramo Vitoria-Estella completaba la línea en 1929.

Durante muchos años el Vasco-Navarro fue la estrella de los explotados por el Estado. Su suerte se truncó con la supresión, en 1965, de las subvenciones estatales, y el desarrollo del automóvil que llevaron al cierre el 31 de diciembre de 1967,

El Vascongado cubría la línea Durango-Zumarraga, y en la comarca discurría desde Mekolalde a Antzuola para superar después Descarga. En marcha de 1889 la línea se electrificó en 1919 y el 28 de febrero de 1971 partió el último tren de la estación de Zumarraga con destino a Malzaga tras 83 años año de historia.

La ruta del oso

Proponen conocer a pie la GR 289 recientemente bautizada como la ruta de 'Los pasos del Oso'. Unos paseos guiados para conocer la naturaleza, el patrimonio y historia, uniendo pasado y presente.

Este sábado cubrirán el tramo entre Bergara y Arrasate de 19,2 kilómetros y el domingo el que discurre entre Arrasate y Leintz Gatzaga de 20,2 km.

Las dos excursiones parten a las 09.00 de la mañana. Al formalizar la inscripción se señala el punto desde donde partirá un autobús que lleva a los participantes al inicio.

La participación en unas y otras salidas exigen inscripción previa en debagoienaturismo@gmail.com o en el teléfono 943 796463.