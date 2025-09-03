La bajada fluvial de Sardinatxo abre este viernes las fiestas de San Lorenzo y Ernai

A la relación de personajes que asumen la función de anunciar el inicio y despedida de los programas festivos en el municipio se suma ... desde este año Sardinatxo.

De la misma manera que Bitorianatxo o Santanatxo, entre otros, se encarga de abrir el programa, y también comparte la fórmula de la bajada, aunque en esta ocasión será curso abajo por el Deba en lugar de por los aires.

En un barrio tan marcado por la presencia de río como el de San Lorenzo y su extensión urbanística por Ernai, los organizadores han apostado por desarrollar el acto en las aguas del Deba. La elección del personaje se sustenta en la tradicional sardinada que desde hace años es el elemento distintivo de los festejos. También estrenan una canción dedicada producida por la IA sobre una base descriptiva de San Lorenzo, el clima festivo y Sardinatxo.

Este viernes a las 19.00 horas hará su acto de presencia en piragua para inaugurar un programa de actos que se prolongará hasta el domingo.

Un poteo popular con animación musical dará continuidad a la primera jornada que continuará con los pinchos de la parrilla a las 20.30 horas y un karaoke en Laino a partir de las 23.00 horas.

Los niños y niñas son los primeros protagonistas el sábado con los hinchables desde las 11.00 horas. Para el mediodía, hora de demostrar la puntería en los campeonatos de toca y rana.Con lo que cada uno lleve desde las 14.30 horas una comida popular en Ernai kalea para abrir una tarde que estrenarán los pequeños con la fiesta de espuma a las 17.00 horas. Después la chocolatada y cabezudos.

Lanzamiento de zapatillas

La tercera edición del campeonato de lanzamiento de zapatillas volverá a reunir a un nutrido grupo de participantes y mucho público para disfrutar del buen humor de una competición que dará comienzo a las 19.00 horas. Con la velada, a las 21.00 horas, programan la clásica sardinada, a la que sigue un bingo, y la música de un Dj.

Para el cierre del domingo la organización propone una marcha regulada a partir de las 10.30 horas, para el mediodía los talleres y juegos infantiles además del reparto de los pinchos de chorizo y morcilla, y a continuación el reparto de premios que pone el punto y final a la edición del debut de Sardinatxo.