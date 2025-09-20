Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un fotograma de la aventura 'Zazpi' de Mikel Lizarralde, quien acudirá al pase para conversar con el público.

Bergara

Alpinismo y escalada como retos de superación en la Mendi Astea

El martes y miércoles el protagonismo será para el cine de montaña y las aventuras y el sábado para el encuentro boulder en la iniciativa del Pol Pol

Juan Antonio Migura

Bergara

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32

Boulder y mucho cine de aventura, montañismo y naturaleza dan cuerpo a la Mendi Astea que propone Pol Pol Mendizale Taldea del 23 al ... 27 de septiembre. Las actividades serán en Seminarixoa y la sede social en San Pedro kalea. Esta última dispone de una sala para algo más de medio centenar de asistentes donde se ofrecerán audiovisuales con el montañismo y la aventura como argumento con presencia de algunos de sus protagonistas. Todos los encuentros tendrán entrada libre.

