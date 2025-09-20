Alpinismo y escalada como retos de superación en la Mendi Astea

Boulder y mucho cine de aventura, montañismo y naturaleza dan cuerpo a la Mendi Astea que propone Pol Pol Mendizale Taldea del 23 al ... 27 de septiembre. Las actividades serán en Seminarixoa y la sede social en San Pedro kalea. Esta última dispone de una sala para algo más de medio centenar de asistentes donde se ofrecerán audiovisuales con el montañismo y la aventura como argumento con presencia de algunos de sus protagonistas. Todos los encuentros tendrán entrada libre.

El auditorio municipal pone en marcha el programa este martes, a partir de las 19.00 horas, con la proyección de tres películas destacas y premiadas en la edición 2024 del BBK Bilbao Mendi Film Festival que llegan con el circuito ¡Lo mejor de Mendi Tour.' El BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia, celebrado el primer semestre, permitió a 11.000 espectadores disfrutar de las producciones. La temporada de otoño arranca en Bergara para continuar por medio centenar de localidades.

Las películas abordan temas como el alpinismo, la escalada, el esquí y las carreras de montaña. La primera será, 'Zazpi', es la película del eibarrés Mikel Lizarralde, que se planteó un reto de trail tras haber sido diagnosticado de esclerosis múltiple. Su objetivo fue cubrir una ruta por las cumbres más altas de cada territorio de Euskal Herria. Este trabajo ganó el premio a la Mejor Película en Euskera-Premio EiTB en el Mendi Film 2024. La banda sonora es de Maite Arroitajauregi (Mursego), el trabajo de montaje y camarógrafo de Pello Osoro, y el guión y la narración de Mikel. Precisamente él estará el martes en Seminarixoa para presentar la producción de 37 minutos y charlar con los asistentes sobre su proyecto.

Otro de los documentales que se podrá ver, 'La verte, une histoire de pente raide' es una oda al esquí extremo, en pendientes, como señala su protagonista, el esquiador y guía de montaña Vivian Bruchez, que ha completado el proyecto 82x4.000 de los Alpes esquiando 82 montañas de más de 4.000 metros. Un logro que inspiró a los grandes de la modalidad.

El cortometraje de 14 minutos 'Soundscape' será la tercera entrega de la sesión. Es el relato del escalador y alpinista invidente Eric Weihenmayer, que fue el primer ciego en ascender el Everest y completar el proyecto Seven Summits. La película cuenta cómo se orienta por el monte a través del oído.

Todos los documentales se ofrecerán en versión original, acompañadas de subtítulos en euskera y castellano. Son obras recomendadas para todos los públicos.

'Oinez' y boulder

La sede de Pol Pol Mendizale Taldea en la San Pedro kale acogerá el miércoles, desde las 19.00 horas, el pase del cortometraje de 18 minutos 'Oinez' de Leire Egaña. «En la montaña nos perdemos; unas veces a propósito y otras sin querer», apunta la autora. El documental 'Oinez' se desvía hacia este montañismo pausado a través de tres rutas en el País Vasco. En cada una, surge una conversación profunda, auténtica y divertida que revela una pequeña verdad.

Un encuentro de escaladores en el boulder de Labegaraieta pondrá fin a la Mendi Astea el próximo sábado, con cita a partir de las 16.30 horas, organizado por la sección de escalada del Pol Pol Mendizale Taldea. Un colectivo que en los últimos años, al abrigo del rocódromo renovado, ha multiplicado las competiciones, exhibiciones y promociones de esta modalidad del alpinismo.

El campeonato de boulder o escalada libre en la vía pública de Mokoloblok en fiestas, son algunos de los escaparates promovidos por un colectivo, que desde 2021 rentabiliza un rocódromo ampliado y completamente renovado. El equipamiento en la nueva configuración del polideportivo cuenta con una sala cerrada para la escalada. El servicio ha pasado a ser de pago. Su aforo máximo es de 40 deportistas.