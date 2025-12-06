San Nikolas desató chaparrones de golosinas

Kepa Oliden Arrasate-Mondragón Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Las intensas lluvias de las últimas jornadas se tornaron este sábado en chaparrones de golosinas por intercesión de San Nikolas, el 'patrono' de los niños. Desde Musakola hasta San Andrés volvieron a sonar las ancestrales coplas en las voces de niños y niñas que se disputaban como siempre el maná dulce caído del 'cielo' desde bares, cafeterías, comercios, alcaldías de barrio y, el más copioso, desde el balcón consistorial. «Neskei dana, mutilei bapez» (todo para la chicas, nada para los chicos) cantaban la niñas en reñida competición con la varones, que vociferaban el mismo enunciado pero exactamente a la inversa. Jornada intensa para todo ellos con algún que otro rasguño pero una con buena cosecha de golosinas.

