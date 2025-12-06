Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Isasa, de Goxo-Goxua , 'dirige' a la chavalería cantando la copla de San Nikolas. Al lado, unos pequeños hacen recuento del botín reunido en el bolo-bolo para los más txikis. FOTOS OLIDEN

Arrasate

San Nikolas desató chaparrones de golosinas

El maná dulce cayó bolo-bolo del 'cielo' de bares, comercios, alcaldías de barrio, y el más copioso de todos, del balcón consistorial

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:51

Las intensas lluvias de las últimas jornadas se tornaron este sábado en chaparrones de golosinas por intercesión de San Nikolas, el 'patrono' de los niños. Desde Musakola hasta San Andrés volvieron a sonar las ancestrales coplas en las voces de niños y niñas que se disputaban como siempre el maná dulce caído del 'cielo' desde bares, cafeterías, comercios, alcaldías de barrio y, el más copioso, desde el balcón consistorial. «Neskei dana, mutilei bapez» (todo para la chicas, nada para los chicos) cantaban la niñas en reñida competición con la varones, que vociferaban el mismo enunciado pero exactamente a la inversa. Jornada intensa para todo ellos con algún que otro rasguño pero una con buena cosecha de golosinas.

