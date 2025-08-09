Picnic bajo los árboles, paisajes y senderos con historia en el corazón de Debagoiena

Con el verano en pleno apogeo, los paisajes verdes de Debagoiena se convierten en el escenario perfecto para quienes buscan escapar del bullicio, reconectar ... con la naturaleza y disfrutar de una jornada tranquila al aire libre. La comarca cuenta con numerosos espacios ideales para ello, y Arrasate ofrece algunas de las rutas y zonas de picnic más completas de toda la región.

Uno de los lugares más populares es Udala, ubicado a los pies del monte Udalatx. Esta zona, muy frecuentada por vecinos y visitantes, combina la comodidad de mesas y áreas sombreadas con rutas que se adentran en la montaña. Es el punto de partida ideal para caminatas hacia cumbres como Kurtzetxiki, donde se puede disfrutar de panorámicas impresionantes, o incluso seguir el sendero hasta Besaide, el emblemático cruce entre las tres provincias de Euskadi. Este recorrido no solo es un atractivo para senderistas, sino también un espacio cargado de simbolismo, historia y conexión territorial.

También merece la pena perderse por el barrio rural de Bedoña, donde los caminos discurren entre caseríos, bosques y campos abiertos. Es un entorno perfecto para disfrutar de la tranquilidad y el paisaje más auténtico. Espacios como Garagartza, Gesalibar o Kanpanzar también ofrecen áreas agradables para caminar, hacer un alto en el camino, y sentarse a comer en plena naturaleza, con la ventaja de estar a muy pocos minutos del centro urbano de Arrasate.

Naturaleza por Debagoiena

En el municipio vecino de Bergara, Gorla sigue siendo una apuesta segura para quienes buscan vistas amplias, aire puro y algo más de altitud. Este espacio es perfecto para pasar el día con amigos o familia, en un entorno que invita tanto al picnic como a la caminata más deportiva.

Elgeta, por su parte, ofrece el encanto de lugares como Asentzio, donde el ambiente rural se mezcla con frondosos bosques, caminos solitarios y una paz difícil de encontrar en otros rincones. Es ideal para quienes buscan desconectar del todo y disfrutar del silencio.

En Oñati, zonas como San Martín destacan por sus espacios bien cuidados, mesas, fuentes y acceso cómodo. Su cercanía a la naturaleza hace que sea una opción habitual para familias con niños o personas mayores.

Más al sur, en Antzuola, Azaldegieta se presenta como un rincón discreto, perfecto para quienes buscan una jornada tranquila, sin aglomeraciones, rodeados de vegetación.

Uno de los puntos más completos de toda la comarca es sin duda el embalse de Urkulu, en Aretxabaleta. Aquí, además de poder comer al aire libre con vistas al agua, los visitantes tienen a su disposición carriles bici, rutas a pie, zonas para juegos o descanso y una atmósfera muy cuidada. Es ideal para pasar el día entero, con planes para todas las edades.

En Eskoriatza, Atxorrotx ofrece una experiencia única, al combinar la visita a las ruinas de un castillo medieval con senderos naturales que permiten descubrir el entorno desde otra perspectiva.