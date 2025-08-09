Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
Vistas desde la cima del monte de Kurtzetxiki a la cumbre de Udalatx DV

Arrasate-Mondragón

Picnic bajo los árboles, paisajes y senderos con historia en el corazón de Debagoiena

Una propuesta para redescubrir este agosto los rincones naturales más encantadores de la comarca

Libe Alonso

Arrasate.

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:10

Con el verano en pleno apogeo, los paisajes verdes de Debagoiena se convierten en el escenario perfecto para quienes buscan escapar del bullicio, reconectar ... con la naturaleza y disfrutar de una jornada tranquila al aire libre. La comarca cuenta con numerosos espacios ideales para ello, y Arrasate ofrece algunas de las rutas y zonas de picnic más completas de toda la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa
  2. 2 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  3. 3 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  6. 6 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  7. 7 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio
  8. 8 El famoso cantante y actor de telenovelas que se rinde a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra»
  9. 9

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  10. 10 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Picnic bajo los árboles, paisajes y senderos con historia en el corazón de Debagoiena

Picnic bajo los árboles, paisajes y senderos con historia en el corazón de Debagoiena