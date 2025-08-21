Organizan una salida motera solidaria a favor de Mara para el 27 de septiembre

Un grupo de moteros y la iniciativa ciudadana 'Mara CLN1 nunca caminarás sola' han organizado para el próximo 27 de septiembre, sábado, la primera ... salida motera solidaria a favor de Mara, la niña arrasatearra aquejada de una enfermedad degenerativa derivada de una rara mutación genética.

La cita arrancará a las 9.30 horas en la plaza Arizmendiarrieta (Laubide) con la apertura de la inscripción hasta las 11.00 horas. El precio para participar es de 5 euros, y se puede abonar por adelantado en la cuenta de Laboral Kutxa ES84 3035 0001 52 0010163849.

Comida para 120

Asimismo habrá una comida popular y el precio para apuntarse es de 20 euros. El aforo máximo estará limitado a 120 comensales. El teléfono para apuntarse a la comida es el 666 238 674.

A las 11.15 partirá la ruta motera, con parada para tomar un pintxo y final en la plaza Arizmendiarrieta a las 14.00 horas. A las 14.30 tendrá lugar la comida amenizada por el dj Goiko.

A las 17.00 se sortearán regalos donados por los patrocinadores del evento.

La fiesta terminará a las 19.00 horas con sorpresa final y la actuación de la batukada Sambamaña.