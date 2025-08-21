Ointxe regresa de su experiencia en Burdeos con una histórica victoria ante Irlanda

El equipo femenino de 3x3 del Arrasate Ointxe ha vivido una experiencia histórica en las Series FIBA disputadas en Burdeos, donde se midieron a ... dos rivales de máximo nivel: las selecciones de Irlanda y Estados Unidos. A pesar de no lograr el pase a la fase de grupos, las jugadoras arrasatearras dejaron momentos para el recuerdo y demostraron que pueden competir frente a equipos internacionales de talla mundial.

El estreno llegó frente a Irlanda, en un encuentro lleno de emoción que se decidió en la prórroga. El conjunto irlandés llevó la iniciativa durante gran parte del partido, llegando a situarse 14-10 con poco más de dos minutos por jugarse. Pero el Arrasate Ointxe no se rindió y, cuando todo parecía perdido, Irene Murua apareció con un triple espectacular en los últimos segundos que igualó el marcador y forzó el tiempo extra.

Ya en la prórroga, Irlanda golpeó primero, pero nuevamente Murua, con dos canastas brillantes, selló la victoria por 17-18, un triunfo histórico para las de Arrasate. La propia Murua, que la próxima temporada militará en el IDK Euskotren, fue la gran protagonista con 12 puntos y una actuación memorable.

En el segundo choque del día, contra la poderosa selección de Estados Unidos, bronce en los recientes Juegos Olímpicos de París, el Ointxe plantó cara en los primeros compases, llegando a empatar 3-3.

Sin embargo, el potencial físico y técnico de las estadounidenses acabó imponiéndose y cerraron el partido con un contundente 21-12 en menos de diez minutos.