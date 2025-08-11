Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrasate

Bisita gidatua aukeran larunbatean Laboratoriumekin

DV

Astelehena, 11 abuztua 2025, 20:47

Laboratoriumek bisita gidatua ntolatu du larunbaterako. Hiru aukera daude: museoa; monumentala edo lorategiak eta hizkuntza. Informazioa eta izen ematea 943769003. Erreserba egiten duen lehenak bisita mota eta hizkuntza aukeratuko du. Bestalde, Gurutze Mujikaren margo erakusketa ikusgai dago Aroztegi aretoan abuztuaren 24ra arte. Asteartetik ostiralera 18:00-20:30; larunbata 12:00-14:00 eta 18:00-20:30, eta igande eguerdian.

