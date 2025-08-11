Arrasate recibe 28.737 euros para un urbanismo con perspectiva de género

El Ayuntamiento recibirá 28.737,50 euros de la Diputación Foral para incorporar la perspectiva de género en el planeamiento urbanístico municipal.

Arrasate y ... Hernani (con 7.441,50 euros) son los únicos municipios que han recibido esta subvención que concede el Departamento Foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio.

La diputada foral Azahara Domínguez ha recordado que el pasado mes de abril se lanzó una línea de ayudas con el con el objetivo de que los ayuntamientos de Gipuzkoa vayan incorporando la perspectiva de género en sus planes y proyectos urbanísticos, así como en las ordenanzas de urbanización y edificación, avanzando así hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.

Domínguez explicó que, finalizado el plazo de solicitudes y de acuerdo a los criterios de valoración fijados en las bases reguladoras, se ha adjudicado a estos dos consistorios.

Gastos de redacción

Las ayudas concedidas cubren los gastos de la redacción de estudios encaminados a la integración de la perspectiva de género en los siguientes documentos urbanísticos: ordenanzas de urbanización y/o edificación, modificaciones del planeamiento general y documentos de planeamiento de desarrollo y sus modificaciones y proyectos de urbanización y proyectos de obras de urbanización.

«El urbanismo es una herramienta poderosa para combatir la exclusión social a la que tradicionalmente nos hemos visto sometidas las mujeres. Si queremos avanzar hacia una Gipuzkoa donde la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad, debemos actuar desde la base, pensando en nuestros municipios para que tanto mujeres como hombres puedan disfrutar de ellos en las mismas condiciones y con las mismas garantías».

«Solo incorporando la perspectiva de género en la disciplina urbanística podremos romper algunas de las barreras que perpetúan la desigualdad», ha señalado la diputada Azahara Domínguez que ha agradecido a los ayuntamientos de Arrasate y Hernani su implicación a este respecto.