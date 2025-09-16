Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El debut liguero del equipo en Ibarra dejó buen sabor de boca. UDA

Aretxabaleta

La UDA logra un punto de mucho mérito y ya piensa en ganar al Añorga

Pese a jugar con uno menos buena parte del encuentro, los de Calzón plantaron cara a la Cultural de Durango

Marian González Lizarralde

Aretxabaleta

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29

Pintaba mal el partido tras la expulsión de Aimar Madina en el minuto 28 por doble amarilla, pero la UDA hizo de tripas de ... corazón y supo plantarle cara a la Cultural de Durango, sacando un empate de mérito (1-1), que al final incluso supo a poco.

