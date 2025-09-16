La UDA logra un punto de mucho mérito y ya piensa en ganar al Añorga

Pintaba mal el partido tras la expulsión de Aimar Madina en el minuto 28 por doble amarilla, pero la UDA hizo de tripas de ... corazón y supo plantarle cara a la Cultural de Durango, sacando un empate de mérito (1-1), que al final incluso supo a poco.

El entrenador Unai Calzón lo tenía claro. «La reacción que ha tenido el equipo en la segunda parte, ha sido estupenda, así que nos vamos con buen sabor de boca. Es verdad que el encuentro se ha complicado con la expulsión, pero en la segunda parte el equipo ha sacado su carácter. Hemos sido más agresivos, y pese a estar con uno menos hemos creado muchas ocasiones.

Estoy contento porque le hemos dado la vuelta a la imagen que dimos en el primer partido en Zarautz. Esta es la UDA que queremos. Soy optimista», sentenciaba.

Ahora el primer equipo local de fútbol ya solo piensa en el duelo del domingo ante el Añorga, conjunto donostiarra con el que se encuentra empatado a un punto en la zona baja de la tabla clasificatoria. Saben que será un partido complicado, pero la imagen que dieron en Ibarra ante la Cultural de Durango, que es uno de los equipos top de la categoría, les ha dado una inyeción de de moral. Quieren estrenar el casillero de victorias cuanto antes, a ser posible en Añorga.