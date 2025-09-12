Una ruta de pintxos a base de tomate de Aretxabaleta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Ravioli de calabacín relleno de tomate de Aretxabaleta, salmorejo ligero y su crujiente; tomate de Aretxabaleta en aceite de albahaca, guacamole picante, boquerón y sal; gelatina de tomate de Aretxabaleta con berenjenas escabechadas y queso tierno; tomate de Aretxabaleta con cecina de vaca y lascas de parmesano... son algunas de las tentadoras propuestas que ofrecen los establecimientos hosteleros participantes en la ruta del pintxo que hoy sábado y mañana domingo se podrá degustar en los restaurantes y bares Hirusta, Gurea, Orly, Haizea, Express, Dagda, Atseden, Bedarreta y Taberna Berri.