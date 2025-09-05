MU, en progresión «firme y continua»

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, destacó la «continua y firme» progresión de Mondragon Unibertsitatea en ... sus tres décadas de trayectoria, hasta consolidarse como una universidad «bien asentada, con una sólida formación, creciente actividad investigadora y unos niveles de transferencia impresionantes».

Pérez Iglesias inauguró este viernes el curso académico de Mondragon Unibertsitatea en el campus de Aretxabaleta subrayando «el importantísimo papel» que ha cumplido HUHEZI, uno de sus centros fundacionales, en el crecimiento y fortalecimiento de la enseñanza en euskera. De hecho la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación celebra este curso su 50 aniversario.

El consejero elogió «los rasgos distintivos» del sistema universitario vasco en su conjunto.

La CAV es la comunidad autónoma con mayor acceso a la universidad —cerca de la mitad de la población mayor de 16 años y casi dos tercios de la población activa Cuentan con estudios universitarios– y ocupa la segunda posición en porcentaje de titulados que finalizan sus estudios en el tiempo teórico previsto (51% en grado y 82% en master, frente al 43% y 75% de la media estatal). En Mondragon Unibertsitatea, los datos son del 62% en grado y del 91% en master.

La tasa de abandono en MU es «residual», y se aprueban «nueve de cada diez créditos matriculados».

Los cinco rectores

En el acto estuvieron presentes el presidentes de MU Xabier Egibar, la presidenta del Parlamento Vasco Bakartxo Tejeria, decanos y los ex rectores de Mondragon Unibertsitatea Javier Retegi, Inaxio Oliveri, Ignacio Lacunza, Josu Zabala así como el actual rector Bixente Atxa.

Mondragon Unibertsitatea inicia el curso 2025/2026 con 7.400 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, master y doctorado, a los que se suman más de 8.000 profesionales que participarán en programas de formación continua.

Esas cifras se enmarcan en los objetivos de su Plan Estratégico 2025/2028, que contempla alcanzar los 8.200 estudiantes en 2028, duplicar el número de profesionales en programas de recualificación, incrementar en 40 por ciento la actividad de investigación y transferencia y reforzar su posicionamiento internacional.