Pello Rodríguez, Garikoitz Iturbe, Bakartxo Tejeria, Bixente Atxa, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Xabier Eceizabarrena, Xabier Egibar e Idoia Peñacoba. FOTOGRAFÍAS OLIDEN

Aretxabaleta

MU, en progresión «firme y continua»

El consejero de Ciencia Pérez Iglesias inauguró este viernes el curso académico en el campus de Aretxabaleta de MU

Kepa Oliden

Aretxabaleta

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, destacó la «continua y firme» progresión de Mondragon Unibertsitatea en ... sus tres décadas de trayectoria, hasta consolidarse como una universidad «bien asentada, con una sólida formación, creciente actividad investigadora y unos niveles de transferencia impresionantes».

