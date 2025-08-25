Las plazas para correr la Ikazkin Trail casi completas con 339 inscritos en la carrera

A una semana del cierre del plazo de inscripción que finaliza el 1 de septiembre, las plazas para participar en la Ikazkin Trail están ... prácticamente completas. Este lunes la cifra de inscritos en esta carrera de montaña se elevaba a ya 339 corredores, después de que la organización haya ampliado este año el tope máximo de participantes hasta los 350 cuando hasta el año pasado eran 300.

La cuarta edición de la carrera de trail que se disputa el 13 de septiembre volverá a colgar el cartel completo, y además lo hará con el añadido de un notable incremento de corredoras. Un total de 68 mujeres tomarán la salida en la carrera, lo que representa el 20% de la inscripción.

Agurtzane Elkoro, presidenta de la Unión Deportiva Aretxabaleta (UDA), entidad organizadora de la Ikazkin Trail, se congratulaba de las cifras de participación femenina. «El principal objetivo es fomentar el deporte, y muy especialmente el deporte femenino», señalaba.

Asimismo, UDA alienta la participación de corredores locales. Los debagoiendarras inscritos este año suman 212, entre los que se cuentan 43 mujeres, esto es, el 20% del total.

Y más concretamente los atxabaltarras inscritos en la carrera son 92, entre ellos 17 mujeres, lo que representa también el 18% del total.

Cuarta edición

Ikazkin Trail disputará su cuarta edición el próximo 13 de septiembre con la novedad del cronometraje del tiempo de subida desde la calle Durana hasta la cima de Kurtzebarri; un añadido pensado para generar emoción y «pique sano» entre las y los participantes, según explicaron en la presentación Gaizka de Miguel e Iñaki Ibarrondo.

El formato se mantiene con dos recorridos: el largo, de 23,2 kilómetros y 1.300 metros de desnivel acumulado, y el corto, con 14,8 kilómetros y 920 metros de desnivel, que permitirán a las y los corredores de la especialidad probar su resistencia y velocidad, asegurando la espectacularidad y adrenalina en todo momento.

La idea de ofrecer dos circuitos se puso en marcha el año pasado, y tras la buena acogida a la iniciativa se mantendrá esta idea, ya que abren las opciones de participación en la carrera de montaña atxabaltarra.