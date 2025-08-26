Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El bolatoki recuperado en el barrio de Larrino y una actuación para reparar una fuga de agua. DV

Aretxabaleta

Obras realizadas desde julio recuperan espacios vecinales y mejoran las infraestructuras

El Diario Vasco

aretxabaleta.

Martes, 26 de agosto 2025, 20:18

Desde el mes de julio, el Ayuntamiento de Aretxabaleta ha realizado diferentes obras de mejora en varios barrios del municipio. El objetivo es mantener en buen estado las infraestructuras y recuperar espacios de uso vecinal.

Bolera de Larrino

En Urkulu se ha reparado la cuneta situada junto a la fuente. Además, en distintos puntos del municipio se han arreglado caminos y solucionado fugas de agua. Otro espacio que ha vuelto a cobrar vida es la bolera de Larrino, reconstruida en su ubicación original. Con ello se recupera un punto de encuentro tradicional para los aficionados a este deporte.

Todas estas actuaciones forman parte del plan municipal de mantenimiento y recuperación de espacios públicos, cuyo objetivo es mejorar la seguridad, la accesibilidad y el valor del entorno urbano y rural de Aretxabaleta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  5. 5 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  6. 6 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  9. 9 Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»
  10. 10 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Obras realizadas desde julio recuperan espacios vecinales y mejoran las infraestructuras

Obras realizadas desde julio recuperan espacios vecinales y mejoran las infraestructuras