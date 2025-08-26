Obras realizadas desde julio recuperan espacios vecinales y mejoran las infraestructuras

AretxabaletaObras realizadas desde julio recuperan espacios vecinales y mejoran las infraestructuras
El Diario Vasco
aretxabaleta.
Martes, 26 de agosto 2025, 20:18
Desde el mes de julio, el Ayuntamiento de Aretxabaleta ha realizado diferentes obras de mejora en varios barrios del municipio. El objetivo es mantener en buen estado las infraestructuras y recuperar espacios de uso vecinal.
Bolera de Larrino
En Urkulu se ha reparado la cuneta situada junto a la fuente. Además, en distintos puntos del municipio se han arreglado caminos y solucionado fugas de agua. Otro espacio que ha vuelto a cobrar vida es la bolera de Larrino, reconstruida en su ubicación original. Con ello se recupera un punto de encuentro tradicional para los aficionados a este deporte.
Todas estas actuaciones forman parte del plan municipal de mantenimiento y recuperación de espacios públicos, cuyo objetivo es mejorar la seguridad, la accesibilidad y el valor del entorno urbano y rural de Aretxabaleta.
