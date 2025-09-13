Nuevo servicio para retrasar la dependencia

Proporcionar a las personas mayores con dependencia leve (grado 1) recursos para fomentar la autonomía personal con el fin de contribuir en la mejora ... o mantenimiento de su calidad de vida, así como prevenir su deterioro y las situaciones de aislamiento y soledad.

Este es el objetivo del nuevo Espacio para la Promoción de la Autonomía (ASE) que el Ayuntamiento abrió el 1 de septiembre en el renovado convento de Santa Rita reforzando y ampliando los talleres gratuitos de memoria que se venían desarrollando en Arkupe con nuevas dinámicas y una intervención más completa y adaptada.

Depender de otra persona para realizar las actividades de la vida diaria, es la principal preocupación, causa de sufrimiento y de baja calidad de vida en las personas mayores, por eso es tan importante la prevención.

Atención diurna y servicios

La concejala de Bienestar Social, Nerea Zubillaga, ha recalcado en una visita a las nuevas instalaciones municipales la importancia de «retrasar la dependencia, manteniendo a las y los mayores activos para que puedan seguir viviendo en su hogar y entorno, incluso en situaciones de dependencia».

Con una capacidad para 14 plazas ASE ofrece atención de lunes a viernes en horario diurno, de 10.00 a 13.00 horas, y está orientado a trabajar en tres grandes áreas: funcional y cognitiva, relacional y emocional, y atención social individualizada.

La lectura del periódico, ejercicios de cálculo, memoria y razonamiento lógico, juegos con piezas de construcción, y sesiones diarias de gimnasia se complementan con atención personalizada y los viernes se reservan para salidas al aire libre y paseos en grupo.

Además, está previsto dotar el nuevo servicio con un par de ordenadores que permitirán impartir diversos talleres, según adelantó la psicóloga Karmele Barrutia, integrante de KL Kooperatiba Elkarte Txikia, la empresa a la que el Ayuntamiento ha adjudicado la gestión del servicio.

Su compañera, la también psicóloga Haizea Uribe-Etxebarria, se encarga de dinamizar el día a día en ASE, acompañando al grupo en sus actividades cotidianas

Referencial y con sinergias

El Ayuntamiento de Aretxabaleta considera que ASE puede actuar como «referente» dentro del ecosistema de cuidados que se está trabajando en el ámbito local, además de ser «una base sólida para futuras iniciativas destinadas a afrontar desafíos como la soledad no deseada, un proyecto que se está abordando a nivel comarcal».

Otra de las intenciones es establecer sinergias con distintos agentes del municipio para trabajar el tiempo libre y las relaciones sociales. Por ejemplo, con las personas encargadas del archivo municipal la idea es llevar a cabo visitas guiadas por el municipio; con el alumnado de Aretxabaleta Lanbide Eskola realizar sesiones con el ciclo de enfermería, y también organizar la actividad de lectura fácil con la biblioteca municipal.

Con el objeto de amortizar este nuevo asistencial las instalaciones también se van a abrir en determinadas tardes para acoger actividades de la asociación de jubilados Basotxo y reuniones de la plataforma ciudadana Aretxabaleta Lagunkoia. Igualmente, se convertirán en un punto de encuentro para el colectivo de mayores, donde podrán disfrutar de momentos de ocio, jugando a las cartas o viendo la televisión.

Esta primera fase servirá «para evaluar el funcionamiento del nuevo servicio municipal y valorar la posible creación de un segundo grupo, siempre que la demanda lo justifique». Ya se ha abierto una lista de espera, y las y los atxabaltarras interesados deben dar su nombre a través del Consistorio.