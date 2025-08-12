Listos para vivir unos Andramaixak llenos de música, tradición y actividades para todos

AretxabaletaListos para vivir unos Andramaixak llenos de música, tradición y actividades para todos
Cinco días de fiesta en los que la música, los juegos populares y la procesión de Andramari llenarán las calles de ambiente
Libe Alonso
Martes, 12 de agosto 2025, 20:11
Las calles de Aretxabaleta ya se preparan para acoger una nueva edición de sus esperadas Andramaixak, unas fiestas pensadas para el disfrute de toda ... la ciudadanía y con una programación inclusiva que combina actos tradicionales, deporte, música, cultura popular y actividades para pequeños y mayores.
Hoy comenzará a las 11.00 con labores comunitarias y, por la tarde, a las 18.00, se celebrará la presentación del protocolo festivo, el pregón y la apertura oficial de las txosnas. A las 18.30, el frontón Iturrigorri acogerá partidos de pelota con figuras como Olaizola, Del Campo, Txusti, Elkoro, Ager, Txaber, Jurgi y Zubia. La música de calle estará asegurada desde las 19.00 con la txaranga Izenbarikuak, que animará el ambiente previo a una noche de conciertos. A partir de las 21.00, sonarán en el escenario Irtenbide, Lepue Zapaldu, Oihu y DJ Komando Sesera, mientras que otra tanda de actuaciones traerá a Danel Sarasua, Zuriketan Beltz y Larru Beltzak, garantizando un arranque musical potente.
El jueves, víspera de Andramari empezará a las 13.00 con la tradicional fiesta de la espuma en la cancha de la escuela Kurtzebarri, seguida del 'Marianito goiza' con degustaciones de marianitos y gildas, animadas por el monólogo de Maider Triviño. Desde el mediodía habrá comida para la juventud, sobremesa con música de Oier Aranegi y Aratz, y en paralelo, el XLIV Campeonato de Mus en la Herriko Plaza, con premios y txapelas para las mejores parejas. Por la tarde, a las 18.00, se presentarán los nuevos gigantes de la localidad acompañados por los gaiteros, y a las 19.00 se celebrará el acto institucional de saludo a la ikurriña con la corporación municipal, la coral Aretxabaleta Abesbatza y el grupo de danzas Leizarra, seguido del pregón y un lanzamiento festivo de confeti y serpentinas. Desde las 20.00, la electrotxaranga Burrunba recorrerá las calles, para dar paso a los conciertos de Emblesko, Anixe, Mutiko y Golden 21k. La noche continuará con la actuación de Anje Duhalde, el espectáculo pirotécnico itinerante 'Su Talka 21' a cargo de Deabru Beltzak, y el cierre musical con La Txama y Glutenbakuak hasta bien entrada la madrugada.
Días porteriores
El viernes 15, el día festivo por excelencia, arrancará a las 10.00 con la diana a cargo de los txistularis y continuará con partidos de pelota de jóvenes promesas y visita de la Banda de Música de Milagro a la residencia de mayores. La misa mayor y la procesión mantendrán viva la tradición, mientras que las actividades familiares incluirán el espectáculo de Pontx Pailazoa y toro hinchable en Durana kalea. La jornada deportiva brillará con el torneo Udako Master Laboral Kutxa y, a nivel musical, destacará la actuación de Balkan Paradise Orchestra en la plaza, seguida de conciertos y sesiones nocturnas que animarán el centro.
El sábado 16 estará dedicado a los más pequeños, con el pregón a cargo de los alcaldes txikis, talleres, parque infantil con tren, toro mecánico, futbolín humano y hinchables, además de espectáculos como 'Goazen Karaokera' del grupo Kiliklon.
El ciclismo tendrá su espacio con la 86ª edición de la prueba Manolo Zubillag para élite sub-23, y el deporte tradicional con campeonatos de bolos. La tarde se llenará de personajes de la mitología vasca con Iskidi, y la noche estará encabezada por el concierto de Gozategi, seguido de pinchadas y música hasta altas horas.
El domingo, día de las cuadrillas y último día de fiestas ,comenzará con la sokamuturra, seguido de juegos de madera en la plaza y la popular comida de paella, en la que las cuadrillas son las protagonistas. Durante la tarde se celebrarán juegos entre grupos y se entregarán premios a las cuadrillas más animadas, con conciertos y romerías para despedir las fiestas, incluyendo la actuación de Oinutsik, un tributo a Itoitz y la música de Oilarr Beltzak con su repertorio de rancheras, además de DJs para poner el broche final a una semana de celebración intensa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.