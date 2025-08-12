Listos para vivir unos Andramaixak llenos de música, tradición y actividades para todos

Las calles de Aretxabaleta ya se preparan para acoger una nueva edición de sus esperadas Andramaixak, unas fiestas pensadas para el disfrute de toda ... la ciudadanía y con una programación inclusiva que combina actos tradicionales, deporte, música, cultura popular y actividades para pequeños y mayores.

Hoy comenzará a las 11.00 con labores comunitarias y, por la tarde, a las 18.00, se celebrará la presentación del protocolo festivo, el pregón y la apertura oficial de las txosnas. A las 18.30, el frontón Iturrigorri acogerá partidos de pelota con figuras como Olaizola, Del Campo, Txusti, Elkoro, Ager, Txaber, Jurgi y Zubia. La música de calle estará asegurada desde las 19.00 con la txaranga Izenbarikuak, que animará el ambiente previo a una noche de conciertos. A partir de las 21.00, sonarán en el escenario Irtenbide, Lepue Zapaldu, Oihu y DJ Komando Sesera, mientras que otra tanda de actuaciones traerá a Danel Sarasua, Zuriketan Beltz y Larru Beltzak, garantizando un arranque musical potente.

El jueves, víspera de Andramari empezará a las 13.00 con la tradicional fiesta de la espuma en la cancha de la escuela Kurtzebarri, seguida del 'Marianito goiza' con degustaciones de marianitos y gildas, animadas por el monólogo de Maider Triviño. Desde el mediodía habrá comida para la juventud, sobremesa con música de Oier Aranegi y Aratz, y en paralelo, el XLIV Campeonato de Mus en la Herriko Plaza, con premios y txapelas para las mejores parejas. Por la tarde, a las 18.00, se presentarán los nuevos gigantes de la localidad acompañados por los gaiteros, y a las 19.00 se celebrará el acto institucional de saludo a la ikurriña con la corporación municipal, la coral Aretxabaleta Abesbatza y el grupo de danzas Leizarra, seguido del pregón y un lanzamiento festivo de confeti y serpentinas. Desde las 20.00, la electrotxaranga Burrunba recorrerá las calles, para dar paso a los conciertos de Emblesko, Anixe, Mutiko y Golden 21k. La noche continuará con la actuación de Anje Duhalde, el espectáculo pirotécnico itinerante 'Su Talka 21' a cargo de Deabru Beltzak, y el cierre musical con La Txama y Glutenbakuak hasta bien entrada la madrugada.

Días porteriores

El viernes 15, el día festivo por excelencia, arrancará a las 10.00 con la diana a cargo de los txistularis y continuará con partidos de pelota de jóvenes promesas y visita de la Banda de Música de Milagro a la residencia de mayores. La misa mayor y la procesión mantendrán viva la tradición, mientras que las actividades familiares incluirán el espectáculo de Pontx Pailazoa y toro hinchable en Durana kalea. La jornada deportiva brillará con el torneo Udako Master Laboral Kutxa y, a nivel musical, destacará la actuación de Balkan Paradise Orchestra en la plaza, seguida de conciertos y sesiones nocturnas que animarán el centro.

El sábado 16 estará dedicado a los más pequeños, con el pregón a cargo de los alcaldes txikis, talleres, parque infantil con tren, toro mecánico, futbolín humano y hinchables, además de espectáculos como 'Goazen Karaokera' del grupo Kiliklon.

El ciclismo tendrá su espacio con la 86ª edición de la prueba Manolo Zubillag para élite sub-23, y el deporte tradicional con campeonatos de bolos. La tarde se llenará de personajes de la mitología vasca con Iskidi, y la noche estará encabezada por el concierto de Gozategi, seguido de pinchadas y música hasta altas horas.

El domingo, día de las cuadrillas y último día de fiestas ,comenzará con la sokamuturra, seguido de juegos de madera en la plaza y la popular comida de paella, en la que las cuadrillas son las protagonistas. Durante la tarde se celebrarán juegos entre grupos y se entregarán premios a las cuadrillas más animadas, con conciertos y romerías para despedir las fiestas, incluyendo la actuación de Oinutsik, un tributo a Itoitz y la música de Oilarr Beltzak con su repertorio de rancheras, además de DJs para poner el broche final a una semana de celebración intensa.