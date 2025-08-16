Gigantes y ciclismo llenan de vida las calles La kalejira, los talleres infantiles y las actividades deportivas volvieron a ser protagonistas en una jornada multitudinaria

LIBE ALONSO Aretxabaleta. Sábado, 16 de agosto 2025, 20:38 Comenta Compartir

Los aretxabaltarras vivieron un día de fiesta dedicado a los más pequeños del pueblo, que desde primera hora de la mañana llenaron las calles de alegría y actividad. La jornada comenzó con la 86ª edición de la Prueba Ciclista Manolo Zubillaga, una cita deportiva con gran tradición que volvió a reunir a numerosos aficionados al ciclismo y curiosos que animaron el paso de los corredores. En la meta, victoria para el portugués Rubén Rodrigues. El ambiente no decayó, ya que inmediatamente después tuvo lugar una animada kalejira con gigantes y gaiteros que recorrió las principales calles, despertando sonrisas entre los más pequeños y aplausos del público. El pasacalles desembocó en el pregón ofrecido por los 'alkate txikis', momento que simboliza la participación activa de los niños y niñas del pueblo en las fiestas, y que estuvo acompañado del popular bolo-bolo, un clásico que atrae a participantes de todas las edades.

El espectáculo 'Goazen Karaokera' del grupo Kiliklon arrancó risas y cánticos entre los asistentes, que no dudaron en participar. Paralelamente, los cabezudos hicieron las delicias de los niños, que corrían y jugaban a su alrededor, mientras en las zonas habilitadas se organizaban talleres creativos donde la imaginación y el color eran protagonistas.

Sokamuturra En la calle Durana se hará la tradicional sokamuturra, solo apta para mayores de 16 años.

Herri bazkaria Se celebrará en la herriko plaza y para comer habrá paella hasta que se agote, la bebida corre por parte del comensal.

Cuadrillas En la herriko plaza se harán juegos, para que participen las cuadrillas .

La noche llegó con uno de los momentos más esperados: el concierto de Gozategi, que atrajo a una multitud a la plaza. La banda ofreció un repertorio que puso a bailar y cantar a todos los presentes, creando un ambiente festivo inmejorable.