El futuro espacio cubierto multiusos de Basabe podría inaugurarse en 2027

Será sin duda uno de los proyectos estrella de la legislatura, tanto por su inversión económica como por su elevado aprovechamiento público. Se trata ... del futuro espacio cubierto multiusos que el ayuntamiento proyecta acondicionar en un antiguo pabellón industrial en desuso ubicado en el polígono Basabe. Un proyecto al que ha destinado una partida presupuestaria de 750.000 euros.

El Consistorio tiene apalabrada la compra de este pabellón de 1.000 metros cuadrados, y tras la redacción del correspondiente proyecto de obra, confía en poder inaugurar en 2027 la que será la primera plaza cubierta del municipio, un espacio de uso público que rondará los 800 metros cuadrados útiles.

Como señalaba el alcalde Garikoitz Iturbe, en la decisión de comprar el pabellón han pesado consideraciones como su ubicación «céntrica y accesible», además de la idoneidad de articular un espacio cubierto donde desarrollar actividades «sin el condicionamiento de la meteorología».

WC público

El regidor atxabaltarra adelantaba que, entre otras actuaciones, se acondicionará un WC público con acceso exterior para las personas que transitan por el bidegorri que discurre en frente.

Aún no hay ningún nombre decidido para bautizar este futura plaza cubierta, pero las proyecciones sobre uso son más que prometedoras. De entrada, durante el horario escolar servirá de patio cubierto para actividades deportivas, juegos o recreo de los alumnos de Basabeazpi y Kurtzebarri. Y fuera de este horario, el recinto se transformarán en parque y zona de juegos infantil con la instalación del equipamiento correspondiente.

Además, el ayuntamiento proyecta dotar a este espacio con zona de escalada y otras actividades deportivas, así como una zona de estancia con mesas donde los adolescentes puedan reunirse.

También los jóvenes tendrán su propio espacio, un área contigua ubicada al fondo, donde poder desarrollar su propio proyecto autogestionario.

Las actividades comerciales tendrán asimismo cabida en la futura plaza cubierta de Basabe, donde en adelante se celebrará el mercadillo que tiene lugar cada lunes en la zona de Ilargi plaza.

La nueva plaza cubierta multiusos dispondrá asimismo de un pequeño graderío que brindará la posibilidad de organizar eventos culturales de pequeño formato, así como actividades relacionadas con el mundo empresarial.

Será además el espacio idóneo donde celebrar las comida populares festivas, lo que «evitar que se continúe ocupando instalaciones deportivas como el frontón y el polideportivo como ocurre en la actualidad», apuntaba el alcalde Iturbe. Y otros colectivos como la comparsa de gigantes, dantzaris... podrán asimismo aprovechar las nuevas instalaciones cubiertas.