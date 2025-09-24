Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La corporación se ha sumado a la movilización convocada para mañana.

Aretxabaleta

Una 'fotografía gigante' contra el genocidio en Palestina abrirá mañana los sanmigueles

La corporación se ha sumado a la movilización y anima a participar en la convocatoria

MARIAN GONZALEZ

Aretxabaleta.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y eso es lo que busca la 'fotografía gigante' en favor del pueblo palestino convocada para mañana, a las 19.00 horas, debajo de la herriko plaza.

Con el lema 'Genozidioa stop! Atxabalta Palestinarekin' un grupo de ciudadanos han secundado la llamada a campañas activas de solidaridad convocada por la iniciativa ciudadana Gernika-Palestina. Quieren gritar alto y claro su rechazo al genocidio, a la urgencia de parar la masacre y la hambruna en Gaza y han decidido hacerlo en el despegue festivo de los sanmigueles.

La convocatoria ya está en la calle, y la corporación ha decidido secundarla con un comunicado en el que además de denunciar la situación que vive el pueblo palestino, animan a las y los atxabaltarras a participar en el simbólico acto. Invitan a la población a clamar contra el genocidio y exigir que se detenga la masacre acudiendo a la convocatoria fotográfica.

