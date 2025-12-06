El espacio para promover la autonomía se abre a nuevos usos a partir del miércoles

El espacio para la promoción de la autonomía (ASE), inaugurado septiembre en las instalaciones del antiguo convento para proporcionar a personas con dependencia leve ... recursos para mantener su autonomía y calidad de vida, amplia horario y servicios a partir del miércoles.

Desde el 10 de diciembre, además del servicio matinal orientado a la prevención del deterioro físico y cognitivo, el espacio abrirá también por las tardes y estará disponible para toda la población mayor de Aretxabaleta.

ASE podrá utilizarse libremente desde las 16.00 horas, salvo en los momentos reservados para actividades concretas que se comunicarán con antelación.

Las instalaciones cuentan con zonas de descanso equipadas con sofás, televisión y mesas para juegos de mesa, y están concebidas como un lugar cómodo y accesible que facilite la relación y la convivencia entre las personas mayores del municipio y ayuda a prevenir situaciones de aislamiento y soledad.

Calendariode actividades

En la entrada se colocarán los horarios, el calendario de actividades y las normas básicas de funcionamiento, con el fin de garantizar una gestión ordenada del espacio y preservar las condiciones del servicio que se presta por las mañanas.

Según han explicado desde el Consistorio, la ampliación de los usos del ASE se enmarca «en el modelo de cuidados que está desarrollando el Ayuntamiento, dentro del proceso de construcción del Ecosistema de Vigilancia local. Asimismo, se alinea con los objetivos de 'Debagoiena Ehunduz', el proyecto comarcal liderado por la Mancomunidad para prevenir y reducir la soledad no deseada».

El Ayuntamiento invita a todas las personas mayores a hacer uso del espacio «en la medida en que lo necesiten o deseen», y recuerda «la importancia de cuidar las instalaciones para que el servicio siga siendo un recurso útil y accesible para todo el colectivo».