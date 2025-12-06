Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aretxabaleta

El espacio para promover la autonomía se abre a nuevos usos a partir del miércoles

ASE abrirá también por las tardes en las instalaciones del antiguo convento tejiendo redes entre la población mayor

Marian González Lizarralde

Aretxabaleta

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:46

El espacio para la promoción de la autonomía (ASE), inaugurado septiembre en las instalaciones del antiguo convento para proporcionar a personas con dependencia leve ... recursos para mantener su autonomía y calidad de vida, amplia horario y servicios a partir del miércoles.

