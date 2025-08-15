Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El Ayuntamiento dispuso de unas carpas para dar sombra durante el concierto de la Banda de Milagro, y asimismo repartió agua. FOTOS OLIDEN

Aretxabaleta

Día de Andra Mari de sofoco y abanico

El ayuntamiento decidió instalar carpas en la calle Durana para evitar que la concurrencia al concierto permaneciera al sol, y además repartió agua

Kepa Oliden

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:59

Una tórrida festividad de Andra Mari, con temperaturas bordeando los 40 grados, se tornó ayer en una jornada de sofoco y abanicos. El día ... grande de las fiestas de Aretxabaleta transcurrió obligadamente a la sombra. Tanto es así que el ayuntamiento decidió instalar carpas en la calle Durana al objeto de evitar que la concurrencia al concierto de la Banda de Milagro tuviera que permanecer al sol durante el evento celebrado a mediodía. Asimismo distribuyeron botellines de agua entre los asistentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  7. 7 La lección de Jagoba Arrasate a Mikel Goñi en el frontón: «Le da igual que sea de fútbol o pelota, entiende de todo»
  8. 8 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  9. 9 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  10. 10 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Día de Andra Mari de sofoco y abanico

Día de Andra Mari de sofoco y abanico