Día de Andra Mari de sofoco y abanico

Una tórrida festividad de Andra Mari, con temperaturas bordeando los 40 grados, se tornó ayer en una jornada de sofoco y abanicos. El día ... grande de las fiestas de Aretxabaleta transcurrió obligadamente a la sombra. Tanto es así que el ayuntamiento decidió instalar carpas en la calle Durana al objeto de evitar que la concurrencia al concierto de la Banda de Milagro tuviera que permanecer al sol durante el evento celebrado a mediodía. Asimismo distribuyeron botellines de agua entre los asistentes.

La banda dirigida por Martín Martínez, junto con el alcalde Garikoitz Iturbe y varios corporativos, realizó la visita de rigor a la residencia de mayores, que ovacionaron encantados la actuación de los músicos navarros.

Ciclismo. 10.00 86ª edición de la prueba ciclista «Manolo Zubillaga. Carrera de categorías para ciclistas de élite sub -23.

Pregón txiki 12.00 horas. A cargo del alkate y la alkatesa txikis.

Pelota 17.00. Partido de pelota en el frontón de Iturrigorri, la entrada esta a 15€ por persona.

Bolos 22.30. Campeonato de bolos, la inscripción al campeonato esta a 10€ , premios para los 5 primeros clasificados.

Procesión

El alcalde y corporativos y la Banda de Milagro visitaron la residencia para alegrarles la mañana a las personas mayores

Corporativos y banda llegaron en pasacalle hasta la parroquia de Andra Mari, donde los músicos acompañaron la tradicional procesión con la imagen de la patrona a hombros y con el incensario abriendo camino en un breve recorrido hasta la calle Durana y regresó a la parroquia a tiempo para la celebración de la Misa Mayor.

Entre tanto, en las txosnas tenía lugar un taller de circo y en la calle Mitarte la actuación de los payasos Pontx y Lili. Los más pequeños siguieron con deleite el espectáculo que terminó con el encuentro de ambos clowns con su público a pie de calle.