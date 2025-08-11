DebaTea leerá el pregón y lanzará el chupinazo inaugural de los andramaris

Gari Sarasua y la concejala Maider Triviño, ambos neurodivergentes, leerán el pregón y lanzarán el chupinazo inaugural de los andramaris desde el balcón consistorial el ... jueves 14 a las 19 horas. No será un cohete, para ahorrar las molestias que los estallidos ocasionan a las personas con trastorno de espectro autista.

El chupinazo se limitará al lanzamiento de confetti y serpentinas sobre el público congregado frente al Ayuntamiento. Deiane Madinabeitia, presidenta de DebaTea les acompañará junto con un representante municipal. Desde DebaTea se han mostrado «muy ilusionados» con el protagonismo que les ha concedido la corporación que preside el alcalde Garikoitz Iturbe.

Por otro lado, la asociación DebaTea ha querido mostrar su «más profundo agradecimiento» a la asociación hermana Aratz, constituida por familiares de discapacitados intelectuales, «porque nos han prestado el dinero que necesitábamos para abonar la fianza» exigida por el Ayuntamiento para formalizar la adjudicación del bar Uretz.

La junta directiva de DebaTea que preside Deiane Madinabeitia se completa con Izaskun Díaz de Gereñu en la vicepresidencia; la tesorera es Oihane Llinares y María Jiménez desempeña la secretaría. Y los vocales son la edil Maider Treviño, Gari Sarasua y Alejandra Morete.