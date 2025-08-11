DebaTea inaugura hoy el bar Uretz como proyecto de inserción laboral

Se llama Uretz taberna y desde hoy martes se suma a la oferta hostelera y gastronómica disponible en el municipio. Pero no se trata ... de un negocio al uso. Es en realidad un proyecto de inserción laboral y sin ánimo de lucro pilotado por la asociación DebaTea. Esta entidad constituida en 2024 por un grupo de familiares de menores con trastorno de espectro autista (TEA) ganó la licitación para explotar durante tres años el flamante bar del jubilado acondicionado en el convento. El establecimiento abre hoy sus puertas con la vocación de atraer a la ciudadanía en general.

Un anticipo de la novedosa oferta que el Uretz quiere brindar a los atxabaltarras se podrá degustar en el lunch inaugural que se servirá hoy martes de 19.00 a 21.00 horas. Se podrán degustar croquetas, tigres y otros pintxos gratis para todas las personas que se acerquen a conocer este nuevo establecimiento.

Nueve trabajadores

Una plantilla compuesta por nueve empleados entre neurodivergentes (personas con TEA) y neurotípicos trabajarán para sacar adelante este nuevo proyecto hostelero. Tras su inauguración hoy, el Uretz recibirá su bautismo de fuego durante las próximas fiestas de Andra Mari. Su plantilla se empleará a fondo para surtir de bocadillos, hamburguesas, platos combinados, desayunos, meriendas... a todos los que acudan a reponer fuerzas para continuar con la fiesta.

El establecimiento que capitanean Oihane Llinares e Itziar Arana, como responsables de cocina y de barra respectivamente, estará pilotado en los fogones por el cocinero Roberto Aguado y su ayudante Saioa Ezkibel.

Aguado proyecta imprimir un toque moderno e innovador a una carta en la que no faltarán platos veganos y comida apta para celíacos. Mayonesa de pistachos, nachos con guacamole, carne y queso, brunches con tostadas a base de panes especiales... y otras recetas renovadoras se combinarán con la oferta gastronómica clásica de carrilleras, chipirones, callos.... todo de elaboración propia.

Tras dos días de descanso, los días 18 y 19, el Uretz adquirirá velocidad de crucero a partir del 20 ofertando menús del día al precio de 20 euros. El Uretz permanecerá abierto de 8.00 a 21.00 en días laborables; viernes y sábados de 9.30 a 00.00, los domingos de 9.30 a 21.00 horas.