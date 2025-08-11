Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Saioa Ezkibel, Roberto Aguado, Oihane Llinares,el alcalde Garikoitz Iturbe e Itizar Arana en el nuevo bar. OLIDEN

Aretxabaleta

DebaTea inaugura hoy el bar Uretz como proyecto de inserción laboral

La asociación de familiares de menores con trastorno de espectro autista regentará el nuevo bar de jubilado durante 3 años y dará empleo a 9 personas, cinco neurodivergentes

Kepa Oliden

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:47

Se llama Uretz taberna y desde hoy martes se suma a la oferta hostelera y gastronómica disponible en el municipio. Pero no se trata ... de un negocio al uso. Es en realidad un proyecto de inserción laboral y sin ánimo de lucro pilotado por la asociación DebaTea. Esta entidad constituida en 2024 por un grupo de familiares de menores con trastorno de espectro autista (TEA) ganó la licitación para explotar durante tres años el flamante bar del jubilado acondicionado en el convento. El establecimiento abre hoy sus puertas con la vocación de atraer a la ciudadanía en general.

