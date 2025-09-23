Charlas, talleres y coloquios para ayudar al empoderamiento de las mujeres

Una charla informativa de SOS Racismo sobre 'extranjería y nacionalidad' y un taller de collage que aunará creatividad y feminismo serán las próximas citas ... que la Escuela de Empoderamiento ha programado para el mes de octubre.

Las actividades proseguirán en noviembre con un taller sobre alimentación durante la menopausia, un coloquio sobre relaciones tóxicas y la presentación de un libro sobre autodefensa feminista, para concluir en diciembre con una charla sobre el activismo LGTBIQ+ en Guinea Ecuatorial.

Todos los actos tendrán lugar en la segunda planta de la casa de cultura Arkupe, con entrada libre a excepción de los talleres 'Collage Feminista' y 'Alimentación en la menopausia', para los que se requiere inscripción previa.

La nutricionista Mireia Alberdi impartirá un taller sobre alimentación y menopausia en 3 sesiones de 2 horas en noviembre

El Ayuntamiento de Aretxabaleta, a través del área de Igualdad, ha confeccionado la programación de la III Escuela de Empoderamiento, un espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión para las mujeres de la localidad. El objetivo principal de esta programa es empoderar a las mujeres social y políticamente y crear de redes entre ellas.

SOS Racismo impartirá una charla informativa sobre 'extranjería/nacionalidad', en castellano, el jueves 9 de octubre de 10.00 a 12.00 horas. En esta sesión se abordarán los aspectos básicos relativos a extranjería y ciudadanía, como las referidas a las situaciones de estancia, residencia, renovaciones, régimen comunitario... Además de información, se trabajarán modelos prácticos.

El siguientes jueves, 16 de octubre, Arkupe acogerá de 17.00 a 20.00 horas un taller de 'Collage feminista', que la ilustradora Olatz Zuazubiskar impartirá en euskara. La actividad girará en torno a dos ejes principales: la creatividad y el feminismo. Las participantes realizarán sus propias creaciones artísticas con frases, referentes feministas, canciones... y empleando papeles, pinturas y sellos. La obras se podrán enmarcar y llevarlas a casa para decorar las paredes.

Relaciones tóxicas

Un taller que impartirá en euskera Mireia Alberdi ahondará en el papel fundamental que desempeña la alimentación durante la menopausia. Esta actividad se desarrollará en tres sesiones de 2 horas cada una los días 5, 12 y 19 de noviembre, en horario de 18.00 a 20.00 horas.

La nutricionista bergararra Mireia Alberdi explicará hasta qué punto influye la correcta nutrición en la calidad de vida de las mujeres menopáusicas. Las participantes aprenderán a cuidar su salud en esta etapa de la vida desde una óptica feminista.

El jueves 20 de noviembre, de 18.00 a 19.30, Arkupe acogerá un coloquio en euskera, dinamizada por Akua, en la que se hablará sobre las relaciones tóxicas, un término muy en boga en la actualidad pero cuyo significado real no resulta tan claro. El coloquio partirá de la premisa de que se trata de un eufemismo para hablar de las relaciones violentas. En la misma se ofrecerán tres claves para identificar relaciones saludables.

Autodefensa femenina

Maitena Monroy presentará su libro 'Autodefensa feminista: Más allá de aprender a decir no' el miércoles 26 en un acto que comenzará a las 18.00 horas.

La autora ha escrito un manual para ayudar a las mujeres a identificar comportamientos machistas y a responder ante situaciones en las que se vulneran o discriminan sus derechos.

La programación de la III Escuela de Empoderamiento finalizará con la charla titulada 'Lesbofobia en Guinea Ecuatorial: herencia colonial y lucha colectiva.'

El 2 de diciembre, a partir de las 18.00 horas, Nguema, una activista lesbiana de 'Somos Parte del Mundo' (SPDM) hablará de la situación en Guinea Ecuatorial, de los retos LGTBQ+ y de las alianzas internacionales con la periodista Zuriñe Rodríguez.

'Somos Parte del Mundo' (SPDM) es un colectivo feminista y defensor de los derechos LGTBIQA+ en Guinea Ecuatorial. Esta asociación se dedica a promover la autonomía y el libre desarrollo de personas LGTBIQA+ y mujeres en situación de exclusión, ofreciendo apoyo en salud, escolaridad y visibilización de la violencia institucional.