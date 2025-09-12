En Aretxabaleta hay mucho tomate

En Aretxabaleta hay tomate este fin de semana. Tanto como las 65 variedades antiguas que este domingo se presentarán al III Concurso de Tomate ... Autóctono que reunirá en la calle Durana nade menos que a 32 productores de toda Euskal Herria. Será una jornada para admirar este rojo y carnoso fruto, y también para degustarlo en sus diferentes recetas.

Nueve establecimientos hosteleros participan desde este sábado en la ruta de pintxos elaborados a base de tomate.

La cita ferial de este domingo reunirá asimismo a una veintena de puestos de venta de productos locales, como queso, miel, sal, hortalizas, pan, dulces, semillas...

El gran certamen del tomate autóctono comenzará a las 10.00 con la exposición de las 65 variedades inscritas a concurso por los 32 productores participantes. Algunos de ellos, además, instarán un puesto de venta de tomate.

A las 11.00 el experto barcelonés en temas agroalimentarios Marc Badal impartirá un taller de extracción de semillas de tomate. Marc Badal es autor del libro 'El tomate de Aretxabaleta. Biodiversidad, territorio y conocimiento compartido'.

A las 12.00 horas, la cocinera y divulgadoras Anne Otegi impartirá un taller de cocina con tomate y degustación.

Excelente sabor

El cultivador atxabaltarra de tomate David Agirre, galardonado con varios premios, explicaba que el tomate de Aretxabaleta es una variedad «con excelente sabor que se adapta a diferentes tipos de clima». La puesta en valor del tomate de Aretxabaleta «está unida a Koldo Zubizarreta» apuntaba Agirre.

Cosecha irregular

Con respecto a cómo viene este año la cosecha de tomate, este productor valoraba que «bien», aunque «un tanto irregular debido a la meteorología». Tuvieron un «inicio de temporada bueno y con un pequeño parón que se está remontando».

Agirre cuenta en su palmarés con 2 primeros premios en la categoría nacional obtenidos 2021 simultáneamente en los festivales del tomate antiguo de Santa Cruz de Bezana y en el festival del tomate de Cantabria de Torrelavega. Estos galardones «constituyeron un salto cualitativo muy importante en el aspecto personal y supusieron el inicio de la actual importancia del tomate Aretxabaleta, referencia a nivel estatal, en el mundo del tomate».

También le ha hecho «mucha ilusión» resultar finalista en las categorías de tomate nacional e internacional en el reciente festival de tomate antiguo de Polanco (Cantabria).

Para triunfar en el cultivo del tomate se requiere «mucha dedicación e interés para mimar al tomate en función de las necesidades que van surgiendo» aseguraba David Agirre.