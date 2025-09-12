Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una veintena de puestos de venta completarán la jornada ferial. OLIDEN

Aretxabaleta

En Aretxabaleta hay mucho tomate

El III Concurso de Tomate Autóctono de Euskal Herria reunirá este domingo a 32 productores que presentarán un total de 65 variedades del fruto

Kepa Oliden

Aretxabaleta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:48

En Aretxabaleta hay tomate este fin de semana. Tanto como las 65 variedades antiguas que este domingo se presentarán al III Concurso de Tomate ... Autóctono que reunirá en la calle Durana nade menos que a 32 productores de toda Euskal Herria. Será una jornada para admirar este rojo y carnoso fruto, y también para degustarlo en sus diferentes recetas.

