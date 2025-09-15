Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exposición divulgativa de 40 de las 64 variedades de tomate de Euskal Herria que hasta ahora tiene identificadas el proyecto Haziera. OLIDEN
Aretxabaleta

Aretxabaleta, escaparate de los mejores tomates

El atxabaltarra Carlos López hace doblete en un concurso, cuyo jurado cata los 64 tomates presentados a concurso por 32 productores

Kepa Oliden

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Llegar y besar el santo. Es lo que hizo el atxabaltarra Carlos López en su debut como hortelano en el III Concurso de Tomate ... de Euskal Herria. Ganó en casa e hizo doblete al llevarse el primer premio del certamen justamente con un ejemplar de la variedad de Aretxabaleta y, obviamente, embolsarse además el trofeo reservado al mejor tomate de la variedad local. Así, Carlos López se hizo con dos de los cuatro premios del certamen, cuyo segundo premio recayó en el navarro Juan Pedro Santos, con un tomate de la variedad 'tío victorino'. Tercero fue otro atxabaltarra, José Lonbide, con un tomate 'cherry'.

