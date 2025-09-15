Aretxabaleta, escaparate de los mejores tomates

Llegar y besar el santo. Es lo que hizo el atxabaltarra Carlos López en su debut como hortelano en el III Concurso de Tomate ... de Euskal Herria. Ganó en casa e hizo doblete al llevarse el primer premio del certamen justamente con un ejemplar de la variedad de Aretxabaleta y, obviamente, embolsarse además el trofeo reservado al mejor tomate de la variedad local. Así, Carlos López se hizo con dos de los cuatro premios del certamen, cuyo segundo premio recayó en el navarro Juan Pedro Santos, con un tomate de la variedad 'tío victorino'. Tercero fue otro atxabaltarra, José Lonbide, con un tomate 'cherry'.

Aretxabaleta fue un escaparate de los mejores tomates de Euskal Herria, y aunque el año pasado se impuso una variedad foránea, este domingo ganó uno de casa. Aunque cultivado en una pequeña localidad de Álava, de donde es natural Adriana, la pareja de Carlos. Este cultiva desde hace un año un huerto familiar. En él plantó un esqueje de Tomate de Aretxabaleta «que me pasó mi amigo Kako». Con el valioso auxilio del «conocimiento generacional» atesorado por los padres y abuelos de Adriana, Carlos debutó en el certamen atxabaltarra con un tomate «sobresaliente», según el jurado compuesto por el crítico gastronómico Josema Azpeitia, el cocinero Gabino Yarza (Hilarión), Maider Larrañaga (Arteaga) y la médico oñatiarra Uxue Bolinaga.

Los cuatro miembros del jurado dedicaron buena parte de la mañana a catar los 64 ejemplares de tomates de distintas variedades presentados a concurso por un total de 32 productores.

La jornada ferial de este domingo en Aretxabaleta fue la ocasión de aprovisionarse de tomate, pero también de semillas. En el puesto instalado por la red de baserritarras Aleka, las semillas del Tomate de Aretxabaleta se agotaron, y «si hubiera traído el doble, también se habrían vendido» señalaba Kelo.

Por su parte, Marc Badal, coordinador del proyecto Haziera, perteneciente a la Fundación Cristina Enea, explicaba que hoy por hoy «tenemos identificadas 64 variedades de tomate en Euskal Herria, pero seguramente habrá más de un centenar».