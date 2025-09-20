Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Aretxabaleta

Animan a disfrutar del «ocio activo, participativo y creativo» del gazteleku

El servicio dirigido a adolescentes de 12 a 16 años inauguró el jueves el nuevo curso

M.G.

ARETXABALETA.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32

El nuevo curso del gazteleku ya está en marcha y se prolongará hasta el mes de julio con el objetivo de que las y los adolescentes de entre 12 y 16 años disfruten de un espacio con una clara dimensión educativa. No en vano el servicio municipal busca fomentar valores, la autonomía personal y el bienestar social de las y los jóvenes.

Según han explicado desde el Ayuntamiento, entre los principales retos y objetivos que se trabajarán este curso destacan: fomentar la convivencia, el respeto y la interculturalidad y disfrutar del ocio de forma activa, participativa, creativa y saludable.

Además trabajarán en desarrollar la autonomía y la capacidad de organización, así como en la creación de vínculos estables y de referencia con personas de la misma edad.

De jueves a domingo

Otros retos son el que el Gazteleku se convierta en punto de encuentro entre cuadrillas y adolescentes y potenciar las aficiones, la creatividad, los proyectos e iniciativas de los y las jóvenes. Además de promover el uso del euskera, la coeducación y la diversidad cultural.

El horario es de 17.00 a 19.30 horas los jueves, de 17.00 a 20.30 los viernes, y de 16.30 a 20.30 los sábados y domingo.

Excepcionalmente, los tres primeros jueves (hasta el 2 de octubre), las actividades estarán dirigido especialmente al alumnado de 1º de la ESO y a partir de esta fecha el servicio municipal se abrirá a todos y todas.

Con los sanmigeles a la vuelta de la esquina habrá también actividades especiales. Así, el 27 de septiembre, a partir de las 18.00 horas. habrá juegos entre cuadrillas y pintxada colectiva. Y al día siguiente, de 18.00 a 20.00, juegos del calamar y actividad de Archery Tag.

Las inscripciones para las actividades festivas ya están abiertas en el gazteleku.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  10. 10 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Animan a disfrutar del «ocio activo, participativo y creativo» del gazteleku