Animan a disfrutar del «ocio activo, participativo y creativo» del gazteleku

El nuevo curso del gazteleku ya está en marcha y se prolongará hasta el mes de julio con el objetivo de que las y los adolescentes de entre 12 y 16 años disfruten de un espacio con una clara dimensión educativa. No en vano el servicio municipal busca fomentar valores, la autonomía personal y el bienestar social de las y los jóvenes.

Según han explicado desde el Ayuntamiento, entre los principales retos y objetivos que se trabajarán este curso destacan: fomentar la convivencia, el respeto y la interculturalidad y disfrutar del ocio de forma activa, participativa, creativa y saludable.

Además trabajarán en desarrollar la autonomía y la capacidad de organización, así como en la creación de vínculos estables y de referencia con personas de la misma edad.

De jueves a domingo

Otros retos son el que el Gazteleku se convierta en punto de encuentro entre cuadrillas y adolescentes y potenciar las aficiones, la creatividad, los proyectos e iniciativas de los y las jóvenes. Además de promover el uso del euskera, la coeducación y la diversidad cultural.

El horario es de 17.00 a 19.30 horas los jueves, de 17.00 a 20.30 los viernes, y de 16.30 a 20.30 los sábados y domingo.

Excepcionalmente, los tres primeros jueves (hasta el 2 de octubre), las actividades estarán dirigido especialmente al alumnado de 1º de la ESO y a partir de esta fecha el servicio municipal se abrirá a todos y todas.

Con los sanmigeles a la vuelta de la esquina habrá también actividades especiales. Así, el 27 de septiembre, a partir de las 18.00 horas. habrá juegos entre cuadrillas y pintxada colectiva. Y al día siguiente, de 18.00 a 20.00, juegos del calamar y actividad de Archery Tag.

Las inscripciones para las actividades festivas ya están abiertas en el gazteleku.