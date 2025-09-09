Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La autora con el libro en la presentación en febrero en Urretxu. U.L.

Antzuola

Presentación del libro 'La raya del pantalón', mañana, en Landatxope

La asociación de jubilados abre el programa de septiembre con la autora Mari Romero en su local a las 17.00 horas

J.A. MIGURA

antzuola.

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

El ciclo de tertulias mensuales sirve mañana en Landatxope Elkartea para poner en marcha el programa de actividades para septiembre. La primera entrega llega en formato de presentación con el libro 'La raya del pantalón' de la autora legazpiarra Mari Romero Fernández. Tendrá lugar en el local de la asociación a partir de las 17.00 horas, y la presentación está abierta al público general que conocerá la obra y conversará con la escritora que afronta el quinto título editado.

Llega con una historia de mujeres donde Lola es el personaje central. «Comienza en 1972, cuando es una niña. Después, el relato dará un salto hasta 1987, con una joven Lola a quien lo sucedido en su infancia no le dejará ser todo lo feliz que quisiera», apunta la autora.

Las propuestas de Landatxope para el colectivo de jubilados y pensionistas también incluyen este próximo viernes, a las 17.00 horas, en la sede la reunión informativa del viaje a Lisboa que están planificando para celebrar entre el 17 y 23 de mayo. En el encuentro ofrecerán los detalles sobre alojamiento, precios y otros aspectos de interés.

Excursión a Lizarra

El lunes y martes de la próxima semana, 15 y 16 de septiembre, se han establecido de inscripción para tomar parte el 26 de septiembre en una excursión a Estella-Lizarra.

A dar el nombre pueden acudir en ests fechas a Torresoroa de 16.30 a 18.00 horas.

En la salida a Lizarra el programa plantea un hamaiketako, visita a la localidad y su mercado, y tras la comida la celebración de un bingo y un baile.

