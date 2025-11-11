Gabon Azoka da los primeros pasos con la apertura de inscripciones

J. A. M. antzuola. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Aunque distantes en el calendario, los planes navideños ya están en marcha en muchos domicilios y en las instituciones públicas que preparan programaciones especiales.

El Ayuntamiento ha lanzado esta semana la convocatoria para participar en Gabon Azoka. Tendrá lugar el 24 de diciembre de 11.30 a 14.30 horas en Zurrategi, exterior o bajo los soportales según la climatología. Los interesados en tomar parte es este mercado popular y local de venta e intercambio de artesanía y otros productos, tienen el plazo hasta el 19 de diciembre en el ayuntamiento o a través del email udala@antzuola.eus.

Curriculum local

El foro para desarrollar un curriculum local celebra hoy, a las 18.00 horas en Olaran, la segunda reunión.