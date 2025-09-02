Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Decenas de antzuolarras participan cada año en la fiesta solidaria que abre el curso. A.E.

Antzuola

Un ejercicio de solidaridad el viernes en Zurrategi con los pintxos de Anelkar

Las elaboraciones de tortillas de patatas donadas por los vecinos y la venta de la porciones recaudarán fondos para los proyectos en Congo y Senegal

Juan Antonio Migura

antzuola.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16

La ayuda económica a los proyectos de desarrollo en Congo y Senegal que sustentan desde la oenegé Anelkar tendrá este viernes un nuevo capítulo con los pintxos que se venderán de las tortillas de patatas donadas por el vecindario.

Desde 2011 el final del periodo vacacional por excelencia coincide con esta fiesta que convoca a los y las antzuolarras para que aporten sus tortillas de patatas de forma gratuita. Una vez, perfectamente distribuidas en pintxos y acompañadas de algunas bebidas, se ponen a la venta para dar cuerpo a las tertulias en la mesa y la fiesta.

Desde Anelkar Elkartea ya han lanzado la invitación tanto a aportar tortillas como a sumarse a la degustación.

El encuentro tendrá lugar desde las 19.00 horas en Zurrategi.

El en la edición del año pasado se tradujo en un total de 40 tortillas de patatas vendidas que permitieron recaudar 1.160 euros.

Anelkar, además de estos encuentros y otros durante el año, también desarrolla campañas de concienciación y sensibilización sobre la situación del Tercer Mundo, la solidaridad, las culturas diferentes y el conocimiento mutuo.

Anelkar Antzuolako Elkartasun Taldea se fundó en 1998 y en su primer cuarto de siglo ha logrado consolidar varios proyectos de cooperación que siempre han contado con un amplio respaldo popular de los y las antzuolarras.

Publicidad

