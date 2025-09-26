Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Antzuola

Derbi ante los mahoneros en el primer partido de liga en casa para el AKE

J. A. M.

antzuola.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16

El conjunto de primera regional tras abrir competición con victoria a domicilio y sumar tres puntos, esta tarde a las 16.30 horas debuta en Eztala con el derbi ante el Bergara. Un partido con un el aliciente del sano pique deportivo entre las localidades vecinas. A las 10.00 horas también en Eztala el primera cadete recibe al Ilintxa.

Mañana en Zarautz, desde 12.45 horas, el juvenil ante otro de los que venció en el estreno liguero.

Apoyo a Palestina

La plataforma Antzuola-Palestina organiza un autobús para acudir el próximo sábado a la manifestación de Iruña contra el genocidio.

La inscripción hasta hoy por 10 euros en Aitz Garbi o 649 885 557. Partirá el servicio a las 09.45 horas de Sagasti y regreso a las 15.00 horas.

diariovasco Derbi ante los mahoneros en el primer partido de liga en casa para el AKE