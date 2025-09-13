Los cursos gratuitos de txistu y atabal tienen abierta la inscripción

J. A. M. antzuola. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

En la oferta de actividades culturales y formativas que cuentan con apoyo público se incluyen los cursos gratuitos de txistu y atabal que financia el Ayuntamiento para potenciar la cantera de estos instrumentos en un municipio donde los txistularis tienen mucho protagonismo en la vida cultural y social.

El curso de atabal se ofrecerá en Olaran los lunes de 17.30 a 18.30 horas por el profesor Angel Agiriano, y el de txistu tiene sin definir día y horario. Para apuntarse, en el Ayuntamiento o Musika Eskola de Bergara.

Excursión con Landatxope

Mañana y pasado de 16.30 a 18.00 horas en los locales de Landatxope de Torresoroa se abre la inscripción para la excursión del 25 de septiembre a Lizarra-Estella. Socios 45 euros y el resto 50 euros.