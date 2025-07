Bidelapurrak y John Deeler and the Coconuts, hoy, en directo en Zurrategi

J.A.M. antzuola. Sábado, 12 de julio 2025, 20:40

El concierto de hoy a partir de las 19.00 horas en el kiosco de Zurrategi se puede considerar el primer encuentro musical de las fiestas. El objetivo es ir preparando al público. Suben al escenario Bidelapurrak y John Deeler and the Coconuts.

Las primera banda, afincada en Bergara y Gasteiz, vuelve a la carga con el disco 'Inorenak ez diren lurretan' de 2024, y otros temas más intensos de sus anteriores propuestas. El grupo en formato de sexteto está integrado por Ander Solozabal (guitarra acústica y voz), Ekaitz Aranberri (guitarra eléctrica y voz), Irati Olaziregi (bajo), Jere Martinez (acordeón), Gorka Etxebarria (batería) y Jon Aranburu (guitarra eléctrica).

Tomará el relevo ante el público la banda legazpiarra John Deeler and the Coconuts con su rock and roll de alto voltaje, potente y elegante. «A la hora de buscar sonidos intentamos mantener nuestra esencia, con referencias como pueden ser sonidos de bandas punk de los 70 y el rock and roll». El grupo lo forman Noel Calvo (voz y guitarra), Iñigo Caballero (guitarra), Andoni Domínguez (bajo) e Iñaki Ormazabal (batería). Acaban de públicar su sexto disco 'It's On'.