AKE estrena competición oficial con pleno de victorias en sus dos compromisos

J. A. M. antzuola. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

El nuevo proyecto de AKE de primera regional con Unai Murgiondo al frente junto a Kepa Etxaniz e Ion Madariaga arranca con buen pie tras vencer en el debut liguero por 1 a 3 al Lazkao en el campo de Arizti la tarde del sábado. Antzuola Kirol Elkartea tuvo la capacidad de encarrilar el enfrentamiento en primer periodo con dos goles de Oier Aramburu Balestena. El primero en el minuto 9 y amplió ventaja en el 35. La reacción lazkaotarra tras el descanso recorto la distancia en el 47, pero en cuatro minutos el acierto de Aimar Pozo Lasala estableció el marcador definitivo de 1 a 3. Con los tres primeros puntos en el casillero, el próximo fin de semana presentarán credenciales en Eztala en un interesante derbi comarcal ante los mahoneros, que llegan de perder en casa.

Goleada del juvenil

El estreno de los juveniles en la categoría preferente y ante su seguidores no pudo ser más positiva con dominio absoluto del juego y goleada este pasado sábado en Eztala ante el Texas Lasarterra a los que endosaron un 10 a 3. Los artilleros del conjunto de AKE entrenado por Ander Madariaga y Juan Luis Etxaniz, fueron Aimar Linzoain Tapia e Iker Etxaniz Zabaleta con tres goles por cabeza, Julen Garitano Legorburu con dos, y los tantos de Eritz Garitano Oyarzabal y Lander Linzoain Tapia.

La próximo jornada visitan al Zarautz que abrió competición el sábado en Bergara con victoria en Agorrosin por 1 a 3.