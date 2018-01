Los arcos de la N-1 empiezan a cobrar a un ritmo de hasta 33 camiones por minuto 01:35 Un camión atraviesa el arco de Andoain que cobra peaje a los vehículos pesados desde ayer por circular por la N-1. Detectan 5.400 tránsitos en menos de tres horas el día de entrada en vigor del nuevo peaje. Al 75% de los transportes se les recaudó el canon automáticamente por su dispositivo TAG y a otros se les identificó al usar la tarjeta en el puesto de pago de la AP-8 en Irun GAIZKA LASA Miércoles, 10 enero 2018, 10:11

La nueva hucha que pagará la conservación y mejora de la N-1 empieza a llenar se. La alimentan, desde las 00.00 horas de ayer, todos los vehículos pesados que circulan por esta carretera cada vez que pasan por los arcos inteligentes de Irun, Andoain y Etzegarate. En las horas de más tráfico, entre las 8.30 y las 11.15, el sistema AT detectó 5.400 tránsitos, es decir, pasos bajo algunos de los tres arcos, que no equivale al número de camiones (uno de ellos pudo contabilizar varios tránsitos). En definitiva, introdujo en la hucha determinadas cantidades de dinero -los tres arcos tienen tarifas diferentes- 5.400 veces. El dato facilitado por la Diputación revela que el nuevo peaje cobra hasta 2.000 tránsitos por hora. 33 camiones pitan cada minuto en alguno de los tres pórticos.

Los datos fueron conocidos en directo por los diputados forales. El día en el que se plasmaba el inicio de la solución a dos décadas de debates merecía un guiño celebrativo para el Ejecutivo foral y el primer consejo de Gobierno del año tuvo lugar en las instalaciones de Bidegi de Zarautz. El diputado general, Markel Olano, declaró allí que «hoy es un día importante tanto para la Diputación foral como para el resto de ciudadanos: creemos que éste es el futuro: el pago por uso». Lo atribuyó a una cuestión de justicia. «Es, tal como ordena la directiva europea, la manera más justa para garantizar el buen estado de las carreteras, sobre todo de las que son transeuropeas, como la N-1 y la A-15. De esta forma, podremos utilizar los recursos que antes necesitábamos para el mantenimiento de esa vía, en el bienestar de los propios guipuzcoanos. Los tres millones que cuesta la conservación ordinaria de los tramos de carretera que desde hoy tienen canon, se podrán destinar a políticas sociales y a la reactivación de la economía».

De los 9 millones que se esperan recaudar, tres se los lleva el coste del sistema de arcos implantado, otros tres irán a parar a la mejora de la propia carretera (mejora de curvas, nuevos proyectos, etc.) y los tres restantes serán los que se inviertan en la conservación de los 22 kilómetros sujetos a peaje. Serán millones que no tenga que poner la Diputación con los impuestos de todos los guipuzcoanos.

El primer peaje del Estado exclusivo para camiones detectó, hasta las 11.15 horas, 10.901 tránsitos. El grado de efectividad del nuevo canon obtuvo un notable en su primer día de funcionamiento. Un 7,5 en concreto. El 75% de los transportes tenía TAG o un dispositivo similar, por lo que se le realizó el cobro automáticamente. Del 25% restante, la mayoría -la Diputación no precisó el dato- pagó con tarjeta de crédito su paso por el peaje de Irun de la AP-8, donde sus matrículas ya fueron «fichadas» y posteriormente cotejadas al paso por los arcos de la N-1. Por eso los transportistas no podrán en adelante pagar en metálico en el peaje de Irun. Tienen un mes para inscribirse en el sistema AT o agenciarse un VIA-T u otro dispositivo compatible.

Los arcos Dimensión 30 metros de longitud y un peso de más de 16 toneladas. Equipos 12 antenas para lectura de dispositivos TAG y seis detectores láser para la llamada «detección volumétrica» de vehículos.

Zonas de cobro Irun 10,3 kilómetros entre Bazkardo y Astigarraga. Andoain 2,2 kilómetros el enlace sur el enlace norte de Andoain. Etzegarate 7,4 kilómetros Etzegarate y el enlace sur de Idiazabal.

Tarifas (IVA incluido) Tramo Pesados 1 Pesados 2 Irun-Andoain 3,20 euros 3,96 euros Paso por Andoain 0,56 euros 0,69 euros Paso por Etzegarate 2,36 euros 2,93 euros Trayecto Irun-Etzegarate 5,56 euros 6,89 euros

El sistema de sanciones ha disuadido a algunos reacios a pagar el peaje. Contempla multas de hasta 150.000 euros. Desde el día 3 de enero -fecha en la que se habilitó el sistema informático para inscribirse- hasta ayer al mediodía, 97 clientes han registrado 221 vehículos sujetos a cobro. También se han registrado 167 vehículos exentos de pago (vehículos de transporte de personas que temen ser confundidos por volumen con los camiones). En atención al cliente de Bidegi se han atendido más de 2.000 llamadas pidiendo información en esta última semana y solo durante los días 3, 4 y 5 de enero 457 transportistas se han detenido en alguno de los cuatro puntos de atención que la agencia foral ha instalado a lo largo del recorrido.

Crítica del sindicato Hiru

Según los cálculos de la Diputación, el 60% de los contribuyentes de la hucha que Gipuzkoa estrenó ayer serán transportistas extranjeros -queda por determinar el porcentaje guipuzcoano del 40% de matrículas estatales- aunque el tiempo dirá cuánto dinero aportan los de fuera y cuánto los de aquí. El sector local asegura que serán los guipuzcoanos los que más llenen la hucha al ser quienes con más frecuencia hacen pitar los arcos.

El sindicato Hiru reiteró ayer que «lejos de lo que llevan afirmando los diferentes gobiernos de la Diputación de Gipuzkoa, los más afectados seremos los transportistas de Gipuzkoa, los vascos por extensión, que además de a través de nuestros impuestos, tendremos que volver a pagar las infraestructuras vía peaje». El día en el que el cobro se empezaba a hacer efectivo, el sindicato quiso lanzar un mensaje alentador para el sector. «No nos rendimos: hemos luchado y seguiremos luchando para que los peajes no destruyan un sector estratégico del que casi nadie, sobre todo los gobernantes, se preocupa».