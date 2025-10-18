Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ingura proiekturaren bideo baten fotograma. EITB

Euskara telebistari begira ikasteko aukera

EITBk 'Ingura' euskara ikasteko saioak eskainiko ditu ETB2n eta eitb.eus-en ere

DV

Donostia

Larunbata, 18 urria 2025, 12:09

Comenta

HABEk helduen euskalduntzerako Ingura ikas-ingurune digitala sortu du. Gaur egun, 14.000 pertsonak baino gehiagok erabiltzen dute euskara ikasteko, edozein dispositibotatik. Aste honetatik gainera, telebistan ikus daitezke ikas-ingurune digitaleko bideoak.

EITB-ko iturriek jakinarazi dutenez, ETB2n eta eitb.eus-en, egunero eskainiko dira 'En Jake' saioaren aurretik 'Ingura' tarte laburra (11:25ean). A1 eta A2 mailako edukiekin osatuko da.

Saio bakoitzak bi zati izango ditu: lehenengoan, 3 minutuko fikzioa, eguneroko bizitzan euskara erabiltzeko egoera desberdinak planteatuz, eta hainbat euskal aktoreren partaidetzarekin. Antton Telleria dugu fikzio egoera horiek idatzi dituena.

Bigarren zatian, berriz, fikzio hori oinarritzat hartuta, 5 minutuko azalpena egingo da, euskal komunikazio munduko aurpegi ezagunen eskutik: Xabi Ormazabal, Oihana Maritorena, Asier Odriozola eta Ane Zuazubiskar. «Oso era berritzaile eta modernoan grabatuta daude tarte hauek», adierazi dute EITBko iturrriek. Guzitera 140 saio izango dira.

INGURA proiektu osoa euskara online ikasteko ingurune digitala da, edozein gailutatik, noiznahi eta nonahi. A1 mailatik C1 mailara bitarteko ikastaroak eskaintzen ditu eta ingurune eleaniztuna da. Lau hizkuntzatan aritzeko aukera ematen du: euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Ekimena, Eusko Jaurlaritzak euskararen erabilera soziala bultzatzeko duen estrategiaren barruan kokatzen da, euskaltegien lana osatuz eta indartuz, eta esparru digitalean ate berriak irekiz.

Proiektu honek ingurune irisgarria, malgua eta erakargarria eskaintzea du helburu, edozein pertsonak hizkuntza ikasten hasteko edo aurrera egiteko aukera izan dezan.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  2. 2 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  4. 4 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  5. 5 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  6. 6

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  7. 7 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  8. 8

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  9. 9

    Ascienden a 21 las denuncias contra el campamento de Bernedo y uno de los monitores presenta una demanda por acoso
  10. 10

    Zarautz clama contra la violencia machista tras el asesinato de una mujer de 53 años en la localidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskara telebistari begira ikasteko aukera

Euskara telebistari begira ikasteko aukera