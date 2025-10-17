Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alaia Abesbatza, osteagunean eskaini zuen kontzertuan. ONCE Gipuzkoa

Alaia Abesbatzak ONCE Musika Jaialdiaren inaugurazioan parte hartu du

Hogeitabi ahotsek osatzen dute Iñaki Carcamok zuzentzen duen ONCE Gipuzkoako taldea

I. Altuna

Donostia

Ostirala, 17 urria 2025, 18:09

Jerez de la Fronterako Villamarta Antzokian hasi zen ostegunean ONCE Musika Jaialdia. Lehenengo edizio honek ehun bat musikari, bakarlari eta talde bilduko ditu larunbatera arte Cadizeko eta Jerezko sei agertokitan, beren talentu artistikoa eta musika-estilo desberdinak erakusteko.

Inaugurazio emanaldian Donostiako Alaia Abesbatzak hartu zuen parte, eta bere agerraldiak oso «harrera ona» izan zuela adierazi dute ONCE Gipuzkoatik. Agerraldian 'Xalbadorren heriotzean', 'Nerea izango zen' (Javi Bustoren bertsioa) edo 'Boga boga' bezalako obrak interpretatu zituzten, Koralak ostiral honetan Jerez de la Fronterako Konpainia Aretoan abestuko du berriro.

«Atsegin handia da jaialdi honetan abestea, Espainia osoko beste talde batzuekin harremanetan jartzeko aukera dagoelako. Zoragarria iruditzen zaigu, abesbatzari helburu batekin lan egiteko aukera ematen digulako eta horrek jendea asko motibatzen duelako », adierazi zuen Iñaki Carcamo zuzendariak atzoko inaugurazio emanaldiaren ostean.

Duela hamar urtetik Carcamok zuzentzen du 1991an sortu zen abesbatza. 22 ahotsekin agertokian, abesbatzak talde heterogeneoa aurkezten du, adin desberdinetakoak eta pertsona itsuak. «Kontraste horrek aberastasun handia ematen du», dio Carcamok. «Taldean kohesio-adiskidetasuna dago, eta talde-lana zoragarria da beti», gehitu du.

«Alaia lehenik eta behin abesbatza bat da, eta gero pertsona itsuak daude» azpimarratu du zuzendariak. Horregatik beraiekin lan egiteko duen moduan ez du kontuan hartzen «itsuen berariazko abesbatza bat denik, hori zirkunstantzia bat da, izan daitekeen bezala soilik nesken abesbatza bat edo bakarrik gazteen abesbatza bat izatea». Bere jokamoldea beste edozein abesbatzekin izango lukeenarena da.

Jaialdia

Once Musika Jaialdia Jerezeko Villamarta Antzokian hasi zen ostegunean, Galizia, Euskadi, Valentziako Erkidegoa, Aragoi eta Andaluziako abesti eta musikez osatutako 'Un viaje por España' kontzertuarekin. Larunbatera arte, ehun artista baino gehiagok, gehienak ikusmen-urritasun larria duten itsuak, musika-errepertorio zabala eta askotarikoa eskainiko dute Cadizeko eta Jerezko sei agertokitan.

Programa larunbatean amaituko da Cadizeko Kongresu Jauregian 'Canciones de ayer y de hoy' kontzertuarekin.

