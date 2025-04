Max Schachmann, primer líder de la Itzulia: «Estoy feliz, la mayoría de las victorias profesionales las he conseguido en la Itzulia»

Max Schachmann (Soudal) ha sorprendido a propios y extraños imponiéndose en la primera etapa de la Itzulia, su decimoquinta victoria profesional: «La mayoría de mis ... victorias profesionales las he conseguido en la Itzulia y estoy feliz por estar de vuelta aquí y de ser el primer líder». No es su primera victoria en una contrarreloj individual en tierras vascas. La anterior fue en 2019, en Zumarraga. «Es mi segunda contrarreloj en el País Vasco y vuelvo a coger el maillot amarillo», ha comentado al respecto.

La de este lunes en la etapa inaugural de la Itzulia supone su primera victoria World Tour desde 2021, en la París-Niza de 2021. «Hacía mucho que no ganaba en el World Tour y agradezco al equipo su confianza por creer en mí y traerme a esta carrera. Es mi primera victoria con este precioso maillot del Soudal».

El sofocante calor y las interminables rectas de Vitoria han endurecido la etapa, aunque el actual líder de la Itzulia no lo ha pasado mucho mejor desde que ha cruzado la meta. «La 'silla caliente' ha sido casi más dura que la crono en sí, porque he estado más de dos horas esperando a que fueran llegando el resto de corredores», ha apuntado.

Finalmente, nadie ha podido con él, aunque ha visto peligrar su victoria en algunos momentos: «Por dos veces he estado a punto de perder el primer puesto, pero al final he tenido un poco de suerte».

«No había tramos para recuperar«

Pese a que no había puertos destacados en la crono, el recorrido era duro y no había espacio para tomar aire. «La crono era técnica en el inicio y no había tramos para poder recuperar, así que básicamente era ir a tope todo el tiempo. El final se hacía duro. El equipo ha estado muy bien, en buena forma, y hemos demostrado que estamos preparados para la semana», analiza Schachmann.