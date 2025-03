Eder Etxeverria estará al frente del staff médico del Education First en la Itzulia, entre el 7 y 12 de abril. La oriotarra admite estar « ... encantada» con esta posibilidad toda vez que compagina su labor en el equipo ciclista, tanto en su segmento masculino como femenino, con su labor en el nuevo centro médico que ha abierto en su pueblo, en Orio. «Esperamos hacer una buena Itzulia y dar alguna alegría», asegura.

– Empezó con el equipo femenino del Education y ahora pasa al masculino para llegar a la Itzulia.

– La política del equipo no cambia, sean hombres o mujeres. Todo el personal rota de uno a otro. Estar en la Itzulia es un sueño. Significa estar donde quería llegar y aquí es donde quiero seguir, en la élite del deporte, del deporte profesional de altísimo nivel, en primera línea. En su día ya me estrené con el KernPharma, que fue muy especial, y ahora la compartiré con Juanma Garate en un equipo de Primera y me hace mucha ilusión.

– ¿Hacia dónde avanza ese ciclismo que no se ve? El de la recuperación entre etapa y etapa, el de la especificidad de los entrenamientos...

– Hacia una buena recuperación. Entendemos que para poder aguantar grandes esfuerzos son fundamentales, sobre todo, la buena nutrición y el correcto descanso. Los ciclistas profesionales son fueras de serie, deportistas con selección natural. Nuestro trabajo es solo cuidarles y que den su 100%. Nuestro director Jonathan Vaughters tiene claro que quiere un deporte limpio.

– Los grandes ciclistas rinden en carreras de un día o de tres semanas y en distintos terrenos.

– La preparacion física va de la mano con la medicina para que eso sea posible. Si están bien cuidados, bien alimentados y no se salen del guion son capaces de dar su 100% sea donde sea.

– ¿Cuánto ayuda la tecnología para poder supervisar el trabajo de los ciclistas desde la distancia cuando se entrenan en sus domicilios?

– Cada mañana tenemos acceso a todos sus valores fisiológicos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperaturas, saturación de oxígeno... Los tenemos monitorizados. Uno en Girona, otros en Niza, Andorra... En cuanto vemos que la frecuencia cardíaca se ha alterado saltan las alarmas y empezamos a preguntar. ¿Estás enfermo, tienes fiebre...? Estamos alerta para que no sobreentrenen, para que hagan entrenamientos de calidad y sobre todo que se hidraten y que se alimenten bien.

– Y al mismo tiempo con su trabajo en su centro en Orio.

– He querido montar mi propia clínica en mi pueblo, lo que me va a permitir conciliar mejor. Es un centro especializado en medicina deportiva. Está muy dirigida desde la decoración a los servicios que ofrecemos a la mujer y a la mujer deportista. Buscamos que esas mujeres que empiezan a hacer deporte se acerquen al centro. También seguiremos con los triatletas, atletas y ciclistas a los que atiendo desde hace años. Por contrato con el equipo ciclista viajo más o menos una semana al mes y en esa semana que estaré fuera, aprovecharemos para que el resto de especialistas, sobre todo la ginecóloga, la cardióloga y el medico estético tengan su hueco.

– ¿A qué obecede la fiebre por las ultras, maratones...?

– Hay algo que es fundamental: el deporte hace sentirse mejor. Es genial que la gente se enganche al deporte porque entre otras cosas previene problemas de salud, pero una cosa es eso y otra perder el respeto a las largas distancias. Diferentes estudios han encontrado una especie de adicción al deporte aeróbico y de resistencia. Supone mantenerse delgado y eso gusta, además de un factor hormonal, por eso cuando un deportista de resistencia se lesiona y no puede entrenar parece un drama.

– Es más que recomendable realizar pruebas de esfuerzo.

– No todo el mundo se la tiene que hacer y a todas las edades, pero por supuesto, los mayores de 35 años que nunca se hayan hecho una y estén compitiendo a alto nivel, es fundamental, al menos una vez cada dos-tres años. Hay factores que nos indican cosas: deportistas que empiezan a sentir cosas extrañas, síntomas de fatiga no explicadas, dolor en el estómago cuando se hace ejercicio...