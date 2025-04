Cras regresa de Krutzeta a la vida y a la Itzulia

Hace justo doce meses permanecía postrado en una cama del Hospital Donostia con un parte médico preocupante: neumotórax en el pulmón derecho, fracturas de costillas ... y en dos vértebra. Steff Cras fue uno de los implicados en la caída del descenso de Krutzeta junto a Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primoz Roglic, que se llevaron los titulares del accidente, y un puñado de ciclistas.

Belga, Cras declaró entonces que «temí por mi vida porque no pude respirar durante treinta segundos. Solo me quedaba un pulmón funcional. Estuve al borde de la muerte. Cuando vi el bloque de cemento al borde de la carretera pensé que veinte centímetros más adelante estaría muerto. Sinceramente, tuve mucha suerte». Aquel mismo corredor ha terminado 18º la Itzulia un año después.

«Fui yo mismo quien pedí correr la Itzulia», confiesa Cras, de 29 años e integrante del equipo TotalEnergies francés. «Quería extraer cosas positivas de esta carrera y demostrar que puedo volver en el futuro sin ningún tipo de problema». Incluso antes de acudir a la prueba había declarado sentir «un espíritu de revancha. Mi intención es invertir la tendencia para el resto de mi carrera profesional».

«No tengo problema alguno con las caídas del año pasado», recalca Cras. «Me he recuperado bien tanto física como mentalmente. Para mí, desde ese punto de vista esta Itzulia es una carrera como cualquier otra. Me he sentido bien y he notado mejoría en mi punto de forma con el paso de los días. Tuve un problema con el potenciómetro en la contrarreloj debido a que salimos desde el interior del pabellón y no funcionaba. Pedaleé por sensaciones. Después ha ido bien todo».

Su director en el Total Energies es Romain Sicard, antiguo ciclista del Euskaltel, natural de Hazparne y campeón del mundo sub-23 de ruta en 2009 además de vencedor del Tour del Porvenir. «Es importante para el futuro de Cras como ciclista que haya retomado de una manera positiva esta bonita prueba», destaca Sicard.

«Steff no me sorprende», añade quien diera el salto a profesional tras conquistar el maillot arcoíris del campo aficionado en Mendrisio. «El año pasado, después de la caída en Krutzeta, recuperó enseguida un nivel muy alto. Terminó 16º después de reaparecer a mediados de junio en Eslovenia, dos meses después del accidente. Nos sorprendió por su voluntad de devolver todo a su sitio a pesar de los inconveniente. Cras es alguien que sabe lo que quiere».