Aranburu recibe su premio casi un día después: «Ayer pasé una tarde mala»

Beasain, a 16 kilómetros de su casa, a la extraña hora de la una menos cuarto del mediodía y 20 horas después de lograr una ... de las principales gestas de su carrera. Alex Aranburu, ezkiotarra de 29 años, ha recibido su merecido premio tras ganar la tercera etapa de la Itzulia, envuelta en polémica desde que el corredor del Cofidis traspasara en primer lugar la línea de meta. Alzó los brazos e hizo enloquecer a familiares y vecinos que lo animaban dejándose la garganta, pero esa euforia se convirtió en decepción cuando se supo que Aranburu era descalificado por trazar la última rotonda por la derecha, como marcaba el libro de ruta, y no por la izquierda, como estaba señalizado, circunstancia que le dio algo más de ventaja para llegar a la meta de Beasain en solitario. Tras revisar las imágenes, los datos del Veloviewer, el libro de ruta y la documentación remitida por el Cofidis, los comisarios de la UCI rectificaron y devolvieron el triunfo al ciclista de Ezkio.

Aranburu ha explicado en declaraciones a los medios en Beasain cómo vivió todo lo ocurrido ayer. «No me di cuenta, lo que tenía en la aplicación y en el mapa era que tenía que tomar la rotonda por la derecha, ésa y la de Lazkao y eso hice». De ahí, siguió lanzado hasta cruzar el primero la línea de meta. Pero la alegría pronto se convirtió en desilusión. No esperaba la descalificación. «Ayer pasé una tarde mala», ha reconocido, «no me lo creía. Tampoco he pasado una muy buena noche, pero bueno al final contento porque me dieron la victoria», sostiene.

El de Ezkio ha podido recibir el cariño de los suyos y el reconocimiento general esta mañana en el podio de Beasain, en diferido, antes de la cuarta etapa, ya que tras la primera decisión de los jueces, el que subió al cajón este miércoles fue el segundo clasificado, el joven galo Romain Grégoire, del Groupama, que no sentía el triunfo como propio, aunque le estaban diciendo que había sido el ganador de esa tercera etapa de la Itzulia. Precisamente la promesa francesa ha sido el encargado de entregarle el trofeo en un primer momento en el autobús. Gran detalle. Después, Aranburu ha subido al podio y ha posado con el galardón.

Por lo tanto, después de unas horas, las del miércoles por la tarde, de mucha incertidumbre y altibajos emocionales, Aranburu ha podido por fin disfrutar del éxito cosechado delante de su gente. Se trata del noveno triunfo del guipuzcoano desde su debut en 2016 y el segundo en la Itzulia, tras el logrado en 2021 en Sestao con la elástica del Astana. Fue el pasado mes de agosto cuando el ezkiotarra firmó un contrato de tres campañas con el Cofidis francés. Es el actual campeón de España en ruta, un viejo rockero de las grandes clásicas como la Milán San Remo o la Lieja-Bastoña y del Tour de Francia o la Vuelta España y participó en los recientes Juegos Olímpicos de París. Caja Rural, Astana y Movistar fueron los anteriores grupos deportivos del corredor guipuzcoano.