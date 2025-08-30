Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Izan de la Casa, uniformado para luchar contra la suciedad. Limcamar

Izan de la Casa Ochando Limpiador

«En vacaciones nos relajamos y somos más guarretes»

Izan de la Casa Ochando ·

Este joven de 21 años pasa el verano trabajando en una empresa de limpieza que presta servicio en distintas tiendas del paseo marítimo de Calella, en plena Costa Brava. Una atalaya desde la que observa los comportamientos del ser humano en pleno relax

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:00

Si hay una época del año en la que nos relajamos esa es el verano. Nos permitimos dejar de lado esos buenos hábitos que nos ... imponemos el resto del año. Saltan por los aires el ejercicio, las dietas y hasta la limpieza. Lo sabe bien Izan de la Casa Ochando, un joven de 21 años, que pasa el verano trabajando como limpiador en Calella, en plena Costa Brava. Sus jornadas laborales como empleado de la empresa Limcamar transcurren ocupándose del mantenimiento de diversas tiendas del paseo marítimo. Una atalaya inmejorable hacia los comportamientos humanos veraniego.

