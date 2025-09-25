Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Mark Zuckerberg se prueba las nuevas gafas Ray-Ban Display durante su presentación en el Meta Connect. Reuters
Vivir | Tecnología

Meta presenta sus nuevas gafas inteligentes: ¿se convertirán en el 'gadget' de moda?

Los tres modelos a punto de salir al mercado son el ejemplo de que la compañía sigue empeñada en este dispositivo al que muchos todavía miran con recelo

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:26

Escucha la noticia

5 min.

El último evento 'Meta Connect' deparó la presentación de tres modelos de gafas inteligentes a manos de Mark Zuckerberg, creador de Facebook. La compañía, también ... responsable de WhatsApp e Instagram, materializó el sueño de los entusiastas tecnológicos al mostrar las 'Meta Ray-Ban Display', las primeras lentes con pantalla monocular de alta resolución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa
  9. 9

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  10. 10

    Tres meses para ensamblar 250 toneladas de acero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Meta presenta sus nuevas gafas inteligentes: ¿se convertirán en el 'gadget' de moda?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Meta presenta sus nuevas gafas inteligentes: ¿se convertirán en el &#039;gadget&#039; de moda?