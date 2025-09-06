Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

¿Viste en directo por la tele el golpe de Estado del 23-F? Sufres el 'efecto Mandela'

Muchos juran que sí... y no

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:05

Escucha la noticia

6 min.

Llevas toda la vida recordando frases, acontecimientos o detalles que en realidad no ocurrieron. Suena inquietante, ¿verdad? A inicio de novela de misterio de esas ... con muchas jugarretas mentales por medio. Pues no es un recurso de la ficción ni nada fuera de lo común: se llama 'efecto Mandela' y es cuando un grupo de personas recuerda un evento o detalle de forma diferente a la realidad. ¿Qué tiene que ver Nelson Mandela con esto? Pues que su 'no muerte' dio nombre al fenómeno: en la década de los 90 muchas personas creían que el líder sudafricano había fallecido en prisión años antes... y no, seguía vivito y coleando. De hecho tuvo una larga vida y murió (de verdad) en 2013.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  3. 3 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  4. 4

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  5. 5 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  6. 6 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  7. 7

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  8. 8 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  9. 9

    Oyarzabal lidera la goleada en el inicio del camino al Mundial
  10. 10 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Viste en directo por la tele el golpe de Estado del 23-F? Sufres el 'efecto Mandela'

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Viste en directo por la tele el golpe de Estado del 23-F? Sufres el &#039;efecto Mandela&#039;