Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La vida después del abuso narcisista: diez fases que atraviesa la víctima antes de remontar

Entre ellas, un «duelo atípico», con culpa y vergüenza

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Martes, 7 de octubre 2025, 19:00

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Cuantas más parejas acumulamos a lo largo de nuestra vida, más riesgo corremos de encontrarnos con todo tipo de fauna. Ahora mismo es casi imposible ... no toparse en algún momento con una persona narcisista o con rasgos psicópatas que nos haga polvo el tiempo que estemos con ella... y también algo del que viene después: las heridas que dejan no se van de la noche a la mañana, tal y como coinciden en afirmar los expertos en abuso narcisista, un concepto del que no deja de hablarse de un tiempo a esta parte y que se basa en el control y en la manipulación emocional del otro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  3. 3 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  7. 7 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  8. 8

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  9. 9 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  10. 10

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La vida después del abuso narcisista: diez fases que atraviesa la víctima antes de remontar

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La vida después del abuso narcisista: diez fases que atraviesa la víctima antes de remontar