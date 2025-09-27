Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

Cuidado si te lías con el jefe: «Puedes desarrollar una relación tóxica»

Una psicóloga nos ofrece las claves para mantener una relación amorosa en el trabajo, aunque su primer consejo es claro: «Mejor no tenerlas»

Julia Fernández

Julia Fernández

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:08

Escucha la noticia

3 min.

Salir con un compañero de trabajo, como ya hemos visto, es algo bastante habitual. Incluso algunas de estas relaciones acaban en matrimonio. Pero no ... es nada recomendable. «Dentro de lo posible, hay que intentar evitar estas situaciones», afirma –sin piedad– Vanessa Fernández, doctora en Psicología y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Según explica, esa familiaridad acaba dando lugar a situaciones confusas y hasta perjudiciales. «Cuando las cosas van bien, todo genial, pero cuando se estropean, empiezas a salpicar unos aspectos con otros». Y el caos es absoluto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  5. 5

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  6. 6 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  7. 7

    Georgina Amorós: «Soy muy feliz en Donostia, me encantaría vivir aquí»
  8. 8

    Jennifer Lawrence se luce por fin en San Sebastián tras marcarse un Angelina Jolie en su llegada al hotel
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10

    «Voy como empachada de mí misma porque no he tenido tiempo de digerir cada proyecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuidado si te lías con el jefe: «Puedes desarrollar una relación tóxica»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cuidado si te lías con el jefe: «Puedes desarrollar una relación tóxica»